Mejor movilidad también se construye con seguridad: Miguel Flores

El secretario general de gobierno, Miguel Flores, afirmó que la transformación de la movilidad en el estado no depende exclusivamente de la modernización de las unidades, sino de garantizar que cada trayecto sea seguro para las y los ciudadanos.

Al reconocer el desempeño de la División Urbana de Fuerza Civil, el funcionario subrayó que la estrategia de movilidad impulsada por la administración estatal integra la seguridad como un eje fundamental para generar confianza en quienes utilizan diariamente el transporte público.

Vigilancia permanente en el transporte

Flores Serna destacó que la movilidad digna va más allá de la infraestructura y los camiones nuevos. Para el secretario, el componente humano y la protección de los usuarios son prioridad.