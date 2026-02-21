Mejor movilidad también se construye con seguridad: Miguel Flores
El funcionario subrayó que la estrategia de movilidad de la administración busca que, mediante la seguridad, se genere confianza en los usuarios del transporte
- 21
-
Febrero
2026
El secretario general de gobierno, Miguel Flores, afirmó que la transformación de la movilidad en el estado no depende exclusivamente de la modernización de las unidades, sino de garantizar que cada trayecto sea seguro para las y los ciudadanos.
Al reconocer el desempeño de la División Urbana de Fuerza Civil, el funcionario subrayó que la estrategia de movilidad impulsada por la administración estatal integra la seguridad como un eje fundamental para generar confianza en quienes utilizan diariamente el transporte público.
Vigilancia permanente en el transporte
Flores Serna destacó que la movilidad digna va más allá de la infraestructura y los camiones nuevos. Para el secretario, el componente humano y la protección de los usuarios son prioridad.
“La movilidad no se trata únicamente de camiones nuevos o infraestructura moderna; también implica que las y los usuarios se sientan seguros durante todo su trayecto”, expresó el Secretario General de Gobierno.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, la División Urbana mantiene un esquema de vigilancia constante con objetivos claros:
Prevención de delitos: Combate frontal al robo y actos delictivos en unidades.
Atención al acoso: Vigilancia activa para erradicar conductas que vulneren a los pasajeros.
Proximidad ciudadana: Presencia de elementos capacitados para actuar de manera oportuna ante cualquier emergencia.
Una policía de confianza
El funcionario resaltó que el apoyo de Fuerza Civil es vital, recordando que la corporación ha sido calificada por el INEGI como la policía más confiable de México. Esta reputación, señaló, fortalece la visión de una movilidad más "humana y digna".
Finalmente, Flores Serna aseguró que el Gobierno del Estado continuará invirtiendo en seguridad y coordinación para consolidar un sistema de transporte que eleve la calidad de vida en Nuevo León.
