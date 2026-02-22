Ryan García domina a Mario Barrios y se corona campeón mundial

En una de las veladas más relevantes del calendario boxístico, Ryan García derrotó con autoridad a Mario Barrios y se proclamó nuevo campeón mundial del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras imponerse por decisión unánime en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Las tarjetas de los jueces reflejaron el dominio del californiano con puntuaciones de 120-107, 119-108 y 118-109, resultado que confirmó su control a lo largo de los doce asaltos ante el entonces campeón defensor.

Golpe de autoridad desde el primer asalto

García marcó el rumbo del combate desde los primeros segundos al enviar a Barrios a la lona con un derechazo preciso en el asalto inicial. Ese momento condicionó el desarrollo de la pelea, obligando al texano a modificar su estrategia desde temprano.

A partir de ahí, el nuevo monarca administró la distancia con inteligencia, aprovechó su velocidad de manos y combinó ataques al rostro y al cuerpo, evitando intercambios prolongados y manteniendo el control del ritmo. Barrios intentó presionar en algunos episodios intermedios, pero no logró descifrar la movilidad ni la precisión de su rival.

Primer título absoluto en las 147 libras

Con este triunfo, Ryan García deja su marca profesional en 25 victorias, 2 derrotas y 20 nocauts, conquistando así su primer campeonato mundial absoluto en la división welter, una categoría históricamente competitiva dentro del boxeo profesional.

Para Mario Barrios, quien llegó al combate con récord de 29 triunfos, 3 derrotas y 2 empates, la derrota significó la pérdida del cinturón del CMB tras no poder revertir el arranque adverso ni encontrar consistencia ofensiva durante la contienda.

Impacto en la división y escenarios futuros

La victoria de García reconfigura el panorama del peso welter, colocándolo como una de las figuras centrales de la categoría. Su desempeño no solo le otorgó el cinturón verde y oro, sino que también lo posiciona como posible protagonista de futuras peleas de unificación o enfrentamientos ante otros campeones y contendientes de alto perfil.

Más allá del resultado, el triunfo representa un paso determinante en la consolidación de su carrera, marcando su llegada definitiva a la élite de las 147 libras y reafirmando su intención de mantenerse como protagonista en los grandes escenarios del boxeo internacional.

