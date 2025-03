Fallece Bob Long, exestrella del Green Bay de Vince Lombardi

El tricampeón con los Green Bay Packers durante la era de Vince Lombardi y salón de la fama, Bob Long, falleció este martes a los 83 años; así lo anunció el equipo en sus redes sociales.

"El exreceptor de los Packers, Bob Long, falleció a los 83 años. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”, escribieron los Packers en sus redes sociales.

Former Packers end Bob Long has passed away at 83.



Our thoughts are with his family and loved ones.