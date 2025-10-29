Felipe Massa demanda $85 millones por título perdido en 2008

La demanda de Felipe Massa por 85 millones de dólares en un litigio contra la Fórmula Uno fue descrita en el tribunal el miércoles como un "intento equivocado" de reabrir el campeonato de pilotos de 2008 que perdió ante Lewis Hamilton.

El primer título de F1 de Hamilton es objeto de una acción civil en Londres presentada por el brasileño contra la Formula One Managament (FOM), su ex dueño Bernie Ecclestone, y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Los abogados de los demandados solicitaron el miércoles que el caso fuera desestimado.

Massa, quien nunca ganó un título de pilotos, cree que fue el legítimo ganador en 2008. Lo perdió por un sólo punto después de un choque deliberado en el Gran Premio de Singapur.

El equipo Renault facilitó la victoria para Fernando Alonso al ordenar a Nelson Piquet Jr. que chocara. Eso provocó la salida del auto de seguridad y Massa finalizó en el 13er puesto después de que su estrategia se viera comprometida.

Piquet reveló la siguiente temporada que había sido instruida por los jefes del equipo para chocar deliberadamente.

Ecclestone, el jefe de F1 durante mucho tiempo antes de ser destituido en 2017, sugirió hace dos años que los ejecutivos del deporte estaban al tanto del encubrimiento durante la campaña de 2008.

Massa compareció ante el Tribunal Superior para presentar reclamos por incumplimiento de contrato o deber y pérdida de ingresos y patrocinio. Sus abogados dicen que Ecclestone sabía que el choque fue deliberado y que él y la FIA no lo investigaron.

En presentaciones escritas, el abogado de Ecclestone, David Quest, dijo que los reclamos de Massa "son un intento equivocado de reabrir los resultados del campeonato de pilotos de F1 de 2008".

Representando a la FIA, John Mehrzad dijo que el reclamo de Massa "pasa por alto notoriamente un catálogo de sus propios errores".

El abogado de Massa, Nick De Marco, argumentó que el caso debería ir a un juicio completo con "una perspectiva real de éxito en todos los fundamentos".

La audiencia ante un juez está programada para finalizar el viernes. Es probable que el fallo se emita en una fecha posterior.

