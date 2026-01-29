Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
grupo_salinas_0368841cda
Finanzas

Grupo Salinas paga al SAT y pone fin a litigios

Depositó $10,400 millones y cubrirá el resto en 18 pagos para cerrar litigios fiscales y dar vuelta a la página, informó la empresa y el SAT

  • 29
  • Enero
    2026

Grupo Salinas acordó pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) más de $32,000 millones de pesos para concluir litigios fiscales.

La compañía informó que el depósito inicial es de $10,400 millones de pesos en enero de 2026, con el resto a cubrirse en parcialidades. 

Con este pago, el grupo busca terminar con las controversias y "dar vuelta a la página".

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, del adeudo, “$10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación este jueves, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos”.

Al respecto, Grupo Salinas, liderado por Ricardo Benjamín Salinas Pliego, dio a conocer que con ello concluye la totalidad de sus litigios fiscales con el gobierno de México.

“Con este pago —que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024— habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”, señala el documento emitido por el grupo.

A través de ese comunicado señala que “a los mexicanos les decimos: tengan la seguridad de que Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Grupo Salinas siempre serán aliados de México. Jamás dejaremos de hablar con la verdad, buscando recuperar para nuestra nación y para cada uno de los mexicanos la prosperidad que nos reinstale como un ejemplo de clase mundial”.

Lo que buscan es dar vuelta a la página, recalcaron.

Ahora, agrega el comunicado: "A pesar de estar en profundo desacuerdo, deberemos pagar aún más. No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra”.

En el fondo, añaden, lo hacen porque “tanto para nuestras empresas como para nuestro presidente fundador es esencial recuperar el tiempo, la energía y el foco para dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer: continuar creando prosperidad y valor para México, prestando servicio a nuestros millones de clientes y procurando el bienestar de más de 200,000 familias que dependen de Grupo Salinas".

En Grupo Salinas estamos convencidos de que, para que las cosas cambien en nuestro país, lo primero que debemos hacer es modificar nuestra forma de pensar y convocar a una verdadera revolución cultural; una en la que no exista tolerancia hacia el crimen ni la corrupción y en la que se respeten la Vida, la Propiedad y la Libertad Individual; derechos que nos corresponden como personas libres, no sometidas, que aspiramos a lo mejor para México y para nuestras familias, subrayó.

Refrenda compromiso con México

En un mensaje a los mexicanos, Grupo Salinas refrendó su compromiso con México. 

"Tengan la seguridad de que Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Grupo Salinas siempre serán aliados de México. Jamás dejaremos de hablar con la verdad, buscando recuperar para nuestra nación y para cada uno de los mexicanos la prosperidad que nos reinstale como un ejemplo de clase mundial”, concluye el documento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

jugueton_deja_sonrisas_y_alegria_en_el_sur_de_tamaulipas_b433c06ffd
'Juguetón' deja sonrisas y alegría en el sur de Tamaulipas
kybernus_monterrey_arte_hablar_publico_d48182f824
Kybernus imparte en Monterrey 'El arte de hablar en público'
gana_con_tio_richie_9a0b1bae0f
Con el 'Tío Richie', los televidentes siguen ganando
publicidad

Últimas Noticias

IMG_4649_151c2fb463
Intensifican revisión ambiental a transporte pesado en Nuevo León
1_IMG_0040_11f6e175ec
Consigue Samuel García $650 mdd en inversiones para Nuevo León
Berterame_Rayados_c7abe7515c
Estas fueron las mayores ventas en la historia del Monterrey
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
publicidad
×