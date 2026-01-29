Grupo Salinas paga al SAT y pone fin a litigios

Grupo Salinas acordó pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) más de $32,000 millones de pesos para concluir litigios fiscales.

La compañía informó que el depósito inicial es de $10,400 millones de pesos en enero de 2026, con el resto a cubrirse en parcialidades.

Con este pago, el grupo busca terminar con las controversias y "dar vuelta a la página".

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, del adeudo, “$10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación este jueves, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos”.

Al respecto, Grupo Salinas, liderado por Ricardo Benjamín Salinas Pliego, dio a conocer que con ello concluye la totalidad de sus litigios fiscales con el gobierno de México.

“Con este pago —que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024— habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”, señala el documento emitido por el grupo.

A través de ese comunicado señala que “a los mexicanos les decimos: tengan la seguridad de que Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Grupo Salinas siempre serán aliados de México. Jamás dejaremos de hablar con la verdad, buscando recuperar para nuestra nación y para cada uno de los mexicanos la prosperidad que nos reinstale como un ejemplo de clase mundial”.

Ahora, agrega el comunicado: "A pesar de estar en profundo desacuerdo, deberemos pagar aún más. No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra”.

En el fondo, añaden, lo hacen porque “tanto para nuestras empresas como para nuestro presidente fundador es esencial recuperar el tiempo, la energía y el foco para dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer: continuar creando prosperidad y valor para México, prestando servicio a nuestros millones de clientes y procurando el bienestar de más de 200,000 familias que dependen de Grupo Salinas".

En Grupo Salinas estamos convencidos de que, para que las cosas cambien en nuestro país, lo primero que debemos hacer es modificar nuestra forma de pensar y convocar a una verdadera revolución cultural; una en la que no exista tolerancia hacia el crimen ni la corrupción y en la que se respeten la Vida, la Propiedad y la Libertad Individual; derechos que nos corresponden como personas libres, no sometidas, que aspiramos a lo mejor para México y para nuestras familias, subrayó.

Refrenda compromiso con México

En un mensaje a los mexicanos, Grupo Salinas refrendó su compromiso con México.

"Tengan la seguridad de que Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Grupo Salinas siempre serán aliados de México. Jamás dejaremos de hablar con la verdad, buscando recuperar para nuestra nación y para cada uno de los mexicanos la prosperidad que nos reinstale como un ejemplo de clase mundial”, concluye el documento.

