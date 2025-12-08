Podcast
gasolina_tamaulipas_abc9a75928
Tamaulipas

Mantiene Tamaulipas precios bajos en gasolina: Profeco

El procurador Iván Escalante informó que Tamaulipas registra algunos de los precios más bajos de gasolina en México, destacando a una estación de Altamira

  • 08
  • Diciembre
    2025

La gasolina regular en México se mantiene en $23.58 pesos por litro como promedio nacional al 5 de diciembre, pero Tamaulipas volvió a colocarse entre los estados con mejores precios, según informó este lunes Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Altamira pone el ejemplo

En su reporte semanal de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, Escalante destacó una estación de Precios Justos Pemex en Altamira, que ofreció el litro de regular en $23.19 pesos, por debajo del promedio nacional.

“Aquí en Altamira encontramos una estación con precio de 23 pesos con 19 centavos. En todas estas estaciones de la región, menos de 24 pesos y sin márgenes superiores a dos pesos. A todas les vamos a poner una palomita”, afirmó el procurador.

Según la Profeco, ninguna de las estaciones de Tamaulipas revisadas supera márgenes de ganancia considerados excesivos, lo que coloca al estado en un comportamiento favorable para los consumidores.

gasolina-tamauilpas.jpg

Mientras tanto, en otras regiones…

Escalante también señaló estaciones que continúan elevando los precios por encima de lo razonable. Entre ellas mencionó a OXXO Gas en Querétaro, con un precio de $24.99 pesos por litro, y a La Gas en Cancún, que registró un margen de ganancia de $3.08 pesos.

“Hay quienes se siguen volando la barda, como esta estación en Cancún con más de tres pesos de margen; a esa le vamos a poner un tache”, expresó.

Profeco invita a consultar precios

Durante la conferencia, el procurador recordó que el monitoreo completo de estaciones está disponible de manera pública:

“El estudio completo de las estaciones lo pueden consultar en la página de Profeco, y también contamos con un mapa virtual actualizado diariamente para identificar las gasolineras cercanas a sus casas o trabajos”, señaló.

 

 


