FIFA abre expediente a España por cánticos racistas

Este martes la FIFA anunció la apertura de un expediente a la Federación Española de Fútbol (RFEF) por los cánticos racistas y xenófobos ocurridos el pasado 31 de marzo durante el encuentro entre España y Egipto.

Esta decisión abre la puerta a una sanción que podría ir desde una multa económica hasta una posible eliminación de la candidatura de España para albergar la final del Mundial 2030, el cual se disputará en España, Marruecos y Portugal.

Durante el amistoso, un grupo de varios centenares de ultras de El Español entonaron gritos ofensivos contra la religión islámica, además de silbar durante el himno de Egipto, así como insultos hacia el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al que llamaron en reiteradas ocasiones “hijo de puta”.

Ante estos hechos, la FIFA entró a valorar lo ocurrido y decidió anunciar que había decidido “un procedimiento disciplinario contra la RFEF por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto”.

Para la valoración de lo ocurrido, se utilizará el acta arbitral del árbitro de ese día, el búlgaro Georgi Kabakov, quien escribió con detalle los insultos lanzados desde las gradas.

Tras este anuncio por parte de la FIFA, se abre ahora un periodo de tiempo en el que la RFEF deberá presentar alegaciones, del mismo modo que pueden ser llamados cuantos testigos considere el máximo organismo del futbol.

En principio, no hay plazos para la resolución del procedimiento.

Se prevé que la parte española alegue que cumplió el protocolo antirracismo desde el primer momento en que ocurrieron los cánticos, y que si no se publicaron los mensajes para que cesaran en los videomarcadores hasta el descanso, fue por expreso deseo del árbitro que, siempre según la versión de la RFEF, pensó que era mejor retrasar esos llamamientos para no provocar un “efecto llamada”.

En cualquier caso, de acuerdo con la normativa de la FIFA para estos casos, la multa para España podría ser una sanción de un partido de la selección absoluta con un número limitado de espectadores y una "multa de al menos 20 mil francos suizos".

Sin embargo, ante la próxima cita mundialista con sede en España, tampoco se descartan otro tipo de sanciones, más ejemplarizantes, más aún cuando está en juego la sede de la final del Mundial de 2030, que España está presionando por todos los frentes para que sea en su territorio.

Comentarios