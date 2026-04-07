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Chivas renovará cancha del Estadio Guadalajara rumbo al Mundial

El Estadio Guadalajara cambiará su césped a semanas del Mundial 2026 para cumplir con estándares FIFA. Las obras durarán 11 días

  • 07
  • Abril
    2026

A menos de dos meses del arranque del Mundial 2026 en México, el Estadio Guadalajara inició el proceso de cambio de césped como parte de las adecuaciones exigidas por la FIFA.

El inmueble, casa de las Chivas, será una de las sedes del torneo, por lo que busca mantenerse en los más altos estándares internacionales.

Los trabajos arrancaron inmediatamente después del partido entre Guadalajara y Pumas, en plena fase decisiva del Clausura 2026, donde el Rebaño marcha como líder general a falta de cuatro jornadas.

A través de un comunicado, el estadio informó:

“La cancha del Estadio Akron, que ya cuenta con el sello FIFA Quality PRO, dará el siguiente paso en su proceso de mejora y adecuación de cara a la máxima justa de futbol internacional”.

Te podría interesar: Chivas, primer equipo clasificado a Liguilla del Clausura 2026

De césped de invierno a verano

La intervención consiste principalmente en sustituir el pasto de invierno por pasto de verano, una medida clave para garantizar mejores condiciones de juego durante el Mundial.

“La etapa final de dicho trabajo… consistirá básicamente en la sustitución del pasto de invierno por pasto de verano”, detallaron.

Este tipo de superficie se adapta mejor a las condiciones climáticas que se esperan durante la justa mundialista.

Obras contrarreloj de 11 días

El plan contempla un periodo de trabajo de 11 días, aprovechando que Chivas jugará como visitante ante Tigres en Nuevo León el próximo fin de semana.

La directiva del estadio aseguró que el calendario está perfectamente medido para no afectar la actividad del equipo.

“Todo estará listo para que se lleve a cabo el encuentro de la Jornada 15… entre Guadalajara y Puebla, programado para el 18 de abril”.

El duelo ante Puebla servirá como una prueba final para evaluar las condiciones de la nueva superficie antes de la recta final del torneo y, posteriormente, del Mundial.


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