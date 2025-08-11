Cerrar X
bi7uyt_1ea36b7243
Deportes

FIFA abre proceso para voluntarios para el Mundial 2026

La FIFA abrió hoy oficialmente las inscripciones para su Programa de Voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que reunirá a Canadá, EUA y México

  • 11
  • Agosto
    2025

La FIFA abrió hoy oficialmente las inscripciones para su Programa de Voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que reunirá a Canadá, Estados Unidos y México y a miles de millones de aficionados en el torneo más grande en la historia del fútbol.

Se prevé que unas 65 mil personas formen parte de la comunidad de voluntarios, lo que convertirá a esta edición en el mayor programa de la FIFA hasta la fecha.

Con el nuevo formato de 48 selecciones y actividades en 16 ciudades sede durante seis semanas, los voluntarios brindarán apoyo en 23 áreas funcionales, como estadios, aeropuertos, hoteles e instalaciones de entrenamiento.

“Los voluntarios son el corazón, el alma y la alegría de los torneos de la FIFA. Tienen la oportunidad de mostrar con orgullo su ciudad, vivir el torneo desde adentro y crear recuerdos inolvidables”, expresó Gianni Infantino, presidente del organismo, quien invitó a personas apasionadas y comprometidas a sumarse a esta experiencia histórica.

egsw.JPG

La FIFA recibe solicitudes de personas de todos los orígenes, sin necesidad de experiencia previa, aunque se requiere tener al menos 18 años, autorización legal para ser voluntario en el país sede y un buen dominio del inglés.

En México, se valorará especialmente el conocimiento de inglés y español, así como otros idiomas.

Uno de los embajadores de este programa es Craig Collins, voluntario en la Copa Mundial USA 1994 y en el Mundial de Clubes 2025, quien se convirtió en el voluntario número un millón en abril pasado.

“Ya estoy listo para enviar mi solicitud para 2026 y mostrar lo mejor de mi comunidad”, afirmó.

Las solicitudes ya están abiertas en fifaworldcup.com/voluntarios. Los seleccionados participarán en las pruebas “Volunteer Team Tryouts” en octubre de 2025 y recibirán capacitación en marzo de 2026.

El Mundial dará inicio el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sorteo_mundial_fifa_7baeb4fb9c
FIFA avanza con estrategia de derechos humanos para el Mundial
Un_traje_de_Whitney_Houston_es_subastado_por_de_22_mil_dolares_0180d1c2a8
Subastan traje de Whitney Houston por $22,400 dólares
Adelantan_para_marzo_entrega_del_Metro_para_repechaje_de_Mundial_0941dece89
Adelantan para marzo entrega del Metro, para repechaje de Mundial
publicidad

Últimas Noticias

fgr_chapo_quintero_eua_3962c85cc6
Critica FGR acuerdos de EUA con 'El Chapo' y Rafael Caro Quintero
EH_FOTO_VERTICAL_4d51b0045b
¡Oficial! América incorpora al francés Allan Saint-Maximin
EH_DOS_FOTOS_2_05285cff82
Olivia Rodrigo anuncia un libro de gira de GUTS
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×