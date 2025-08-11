FIFA abre proceso para voluntarios para el Mundial 2026

La FIFA abrió hoy oficialmente las inscripciones para su Programa de Voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que reunirá a Canadá, Estados Unidos y México y a miles de millones de aficionados en el torneo más grande en la historia del fútbol.

Se prevé que unas 65 mil personas formen parte de la comunidad de voluntarios, lo que convertirá a esta edición en el mayor programa de la FIFA hasta la fecha.

Con el nuevo formato de 48 selecciones y actividades en 16 ciudades sede durante seis semanas, los voluntarios brindarán apoyo en 23 áreas funcionales, como estadios, aeropuertos, hoteles e instalaciones de entrenamiento.

¡Llegó la hora! YA está abierto el registro para ser parte del Programa de Voluntarios para la Copa Mundial de la FIFA 26™.



¡Llegó la hora! YA está abierto el registro para ser parte del Programa de Voluntarios para la Copa Mundial de la FIFA 26™.

¡Inscríbete ya! sé parte de este momento histórico en#CiudadDeMéxico. 🌍⚽ Da clic aquí: https://t.co/O2TW4YwBQL #Somos26 #FIFAWorldCup #FIFAVolunteer

“Los voluntarios son el corazón, el alma y la alegría de los torneos de la FIFA. Tienen la oportunidad de mostrar con orgullo su ciudad, vivir el torneo desde adentro y crear recuerdos inolvidables”, expresó Gianni Infantino, presidente del organismo, quien invitó a personas apasionadas y comprometidas a sumarse a esta experiencia histórica.

La FIFA recibe solicitudes de personas de todos los orígenes, sin necesidad de experiencia previa, aunque se requiere tener al menos 18 años, autorización legal para ser voluntario en el país sede y un buen dominio del inglés.

En México, se valorará especialmente el conocimiento de inglés y español, así como otros idiomas.

Uno de los embajadores de este programa es Craig Collins, voluntario en la Copa Mundial USA 1994 y en el Mundial de Clubes 2025, quien se convirtió en el voluntario número un millón en abril pasado.

“Ya estoy listo para enviar mi solicitud para 2026 y mostrar lo mejor de mi comunidad”, afirmó.

Las solicitudes ya están abiertas en fifaworldcup.com/voluntarios. Los seleccionados participarán en las pruebas “Volunteer Team Tryouts” en octubre de 2025 y recibirán capacitación en marzo de 2026.

El Mundial dará inicio el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México.

