Adelanta NL instalación de Mesa FIFA de Seguridad, por precaución

Tras los bloqueos en diversas entidades el pasado domingo como reacción a la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el estado de Nuevo León, sede del Mundial 2026, ratificó estar blindado para la competencia futbolera, pero por precaución y debido a ese episodio, decidió adelantar la instalación de la Mesa FIFA de Seguridad en el nuevo cuartel del C-5.

El gobernador Samuel García dijo que el lunes aprovechó un evento con representantes de cámaras empresariales y le reafirmaron el saldo blanco en la entidad, incluyendo tiendas de conveniencia.

"Al día de hoy saldo blanco. Cero incidentes, les puedo confirmar que Nuevo León está blindado, ningún detalle”, reiteró.

Tras la ceremonia del Día de la Bandera, celebrada en la Explanada de los Héroes, este martes el mandatario explicó que el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, se ausentó del evento para coordinar la instalación de la Mesa FIFA de Seguridad, evento que se realizará este miércoles, acción que estaba agendada para el mes de marzo.

En la Mesa FIFA del C-5 están representadas todas las autoridades locales, federales y municipales que vigilarán el Mundial.

"Se lo pedí. La Mesa FIFA es mejor adelantarla, a las 8 de la mañana en el C-5 de Fuerza Civil, para tomar las precauciones debidas y seguir blindando a Nuevo León y para que sigamos con cero incidentes y con la buena tendencia en reducción de delitos”, afirmó. "Por lo que pasó el domingo preferimos adelantarlo, es instalar formalmente la Mesa FIFA”, declaró.

Y respecto a algunas voces que han pedido quitarle a México la sede de la máxima fiesta futbolera, el mandatario dijo que eso no debería suceder.

Nuevo León no tiene ningún tema: Samuel García

Aseguró que, por lo que hace a Nuevo León, habló con los organizadores del evento en la entidad.

"Nuevo León no tiene ningún tema. Antes, al contrario, está blindado y estamos totalmente seguros de que sacaremos el repechaje y el Mundial”, sostuvo.

Destacó que si no hubo episodios violentos el domingo fue porque Nuevo León se “atrincheró" y desplegó la "Operación Muralla".

"Nos atrincheramos. Esa Operación la hemos activado 600 veces (en la administración), dijo.

Mediante ella los 5 mil policías estatales, las mil patrullas y las 100 unidades Black Mamba que operan en la metrópoli se descentralizan para desplegarse en las carreteras de entrada y salida a la entidad, para evitar hechos delictivos.

Nuevo León es referente de seguridad en Noreste

En la conmemoración del Día de la Bandera, el gobernador Samuel García le dio las gracias a las fuerzas federales por blindar a Nuevo León y destacó que nuestra entidad, así como es líder nacional en todos los indicadores federales, también es ejemplo y pilar de seguridad en la región Noreste del país, por una considerable reducción de delitos.

"Gracias por blindar a Nuevo León. Cuenten con nosotros”, dijo a los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. "Nuevo León es ejemplo y pilar de la seguridad en el Noreste”, expuso. "La seguridad la seguiremos trabajando todos los días”, expresó, "con coordinación, trabajo y resultados para elevar estos resultados a todo el país” "Nuevo León es un aliado (de las fuerzas federales) para trabajar con inteligencia y estrategia”, aseveró. "Hoy Fuerza Civil es la policía más confiable y la de mejor desempeño, hemos logrado resultados históricos en reducción de delitos, somos ejemplo y pilar de la seguridad en el Noreste de Mexico”, declaró.

García Sepúlveda consideró que honrar a la Bandera de México es también darle los derechos a cada ciudadano.

Y eso, dijo, se ha logrado porque Nuevo León ha actuado con coordinación, liderazgo, decisión y visión.

"Desde Nuevo León levantamos la mano para poner el ejemplo, con inversión histórica en seguridad, movilidad, obra pública, refrendamos la calidad de vida y el primer lugar en indicadores federales”, aseveró.

Ante eso, convocó a todas las autoridades a actuar con “altura de miras” para lograr que Nuevo León siga siendo líder nacional en todos los indicadores federales.

