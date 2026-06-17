FIFA invita a youtuber coreana al México-Corea tras acto racista

La FIFA invitó a la creadora de contenido surcoreana Yoon Su-jin, conocida en redes sociales como Ino Cat, a presenciar el encuentro entre Corea del Sur y México en Guadalajara, luego de denunciar un acto racista ocurrido durante el debut de su selección.

Dicha medida llega días después de que un video difundido por la influencer se volviera viral en redes sociales y generara una ola de críticas contra un aficionado mexicano que apareció realizando gestos ofensivos relacionados con los rasgos físicos de las personas asiáticas.

El incidente que desató la polémica

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de junio en el estadio de Guadalajara durante el partido entre Corea del Sur y República Checa, que terminó con victoria asiática por 2-1.

Mientras Yoon Su-jin grababa contenido para sus plataformas y alentaba a la selección surcoreana, un aficionado ubicado detrás de ella apareció frente a la cámara estirando los ojos con los dedos para simular una forma rasgada.

Las imágenes se propagaron rápidamente en redes sociales y generaron indignación tanto en Corea del Sur como en distintos sectores de la afición internacional.

La joven creadora de contenido cuenta con más de 6.5 millones de suscriptores en YouTube, por lo que el video alcanzó una enorme difusión en cuestión de horas.

FIFA envía un mensaje contra el odio

Tras analizar el caso, la FIFA decidió invitar personalmente a la influencer al partido que enfrentará este jueves a Corea del Sur y México en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De acuerdo con medios surcoreanos, la organización explicó que la decisión busca reforzar su postura contra cualquier manifestación discriminatoria.

“Queremos transmitir un mensaje de respeto e inclusión”, señaló la FIFA en un mensaje citado por el diario Chosun.

La invitación cobra un significado especial debido a que el encuentro se disputará en el marco del Día Internacional contra el Discurso de Odio.

Aficionado fue sancionado

Además de la invitación a la youtuber, la FIFA identificó al responsable del gesto racista y le impidió adquirir boletos para el resto de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Tras la polémica, el aficionado mexicano difundió un video en el que ofreció disculpas públicas por lo sucedido.

“Quería que los extranjeros se sintieran como en casa en México, pero logré lo contrario”, expresó.

También pidió perdón a las comunidades mexicana y coreana por lo que calificó como acciones “inapropiadas”.

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