NL entrega murales del Corredor FIFA rumbo al Mundial 2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó la entrega del cuarto y quinto mural del Corredor FIFA del proyecto “Trazos Mundialistas”, como parte de las acciones de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Futbol 2026, de la cual el estado será sede.

Durante el evento, García Sepúlveda destacó que a 55 días del Mundial la prioridad de su administración es proyectar la mejor versión de Nuevo León a través del arte urbano.

“Estamos aprovechando columnas del Metro, estamos aprovechando bulevares, estamos aprovechando columnas de puentes, 80 proyectos que van a estar listos para el Mundial”, expresó el gobernador.

Asimismo, reconoció el apoyo del sector empresarial dentro de la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

“Agradecer a todos los que están apoyando con sus empresas, no hay otro estado que tenga ese proyecto de Ponte Nuevo. Y bueno, ya no me queda más que a todo el mundo pedir que cuiden muy bien la ciudad, hemos puesto más de un millón de árboles”, apuntó.

El mandatario también llamó a la ciudadanía a cuidar el entorno urbano: “A cuidar la ciudad, no tiremos basura, saquemos la mejor versión y de mí se acuerdan que el 11 de junio que empiece el Mundial Nuevo León va a ser otro, más bonito, más verde, más cultural”, puntualizó.

Avance del proyecto cultural

La secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero, presentó el avance del programa interinstitucional, que inició el pasado 1 de marzo.

“Vamos avanzando, estamos al 33 por ciento de avance del proyecto, vamos muy bien y estaremos listos para el 31 de mayo 78 murales en todo el estado”, manifestó.

El proyecto conecta puntos emblemáticos desde la Caseta Guadalupe hasta el Obispado, involucrando a 18 instituciones y al municipio de Guadalupe, con el objetivo de activar el espacio urbano mediante intervenciones artísticas.

Murales entregados

El cuarto mural, denominado “Guadalupe”, fue realizado por el artista neolonés “Banger” y se ubica en el cruce de las avenidas Morones Prieto y Benito Juárez (Puente Guadalupe).

De acuerdo con la información oficial, la obra “parte de la necesidad de tener una referencia visual sobre una parte de la metrópoli que identifica a manera de Puerta de Acceso, cruce o el lugar donde se accede al municipio de Guadalupe desde un punto de la capital de Nuevo León, punto de entrada ya sea vía metro, autobús y espacio que da la bienvenida a las personas teniendo un nuevo ícono que le brinde una característica singular en el próximo torneo del Mundial de Futbol”.

Además, se destaca que “el bajo puente guarda un espacio para recordar la grandeza y el orgullo con la majestuosidad del Cerro de la Silla que, además de ser parte del municipio, es referente del Estado”.

El quinto mural, titulado “El partido de cada día”, fue elaborado por el artista urbano “Dazer” Ramírez y se encuentra en las columnas de la Línea 4 del Metro, a la altura de Plaza de las Naciones, sobre la avenida Constitución.

Sobre esta obra, el gobierno estatal explicó que “la propuesta está inspirada en algunas de las profesiones esenciales de nuestra sociedad, así como distintas identidades, y el cómo tiene en común el gusto y la pasión por el futbol, el cual no discrimina ningún tipo de personalidad, identidad ni raza”.

La administración estatal detalló que el proyecto “Trazos Mundialistas” contempla alrededor de 80 intervenciones artísticas en infraestructura urbana como columnas de metro, puentes y avenidas principales.

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