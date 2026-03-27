F1 entra en pausa tras GP de Japón por guerra en Medio Oriente

La temporada 2026 de la Fórmula 1 enfrentará una pausa inédita justo después del Gran Premio de Japón, en un calendario alterado por la guerra en Irán que obligó a cancelar las carreras previstas en Medio Oriente.

El parón, que se extenderá por cinco semanas, llega en un momento clave del campeonato, cuando apenas se han disputado dos fechas y las escuderías aún buscan estabilidad en medio de cambios técnicos importantes.

Conflicto en Irán impacta el calendario

Las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita respondieron directamente a la escalada del conflicto en la región, lo que obligó a reorganizar el calendario y dejar un vacío prolongado en la competencia.

De esta forma, Japón se convierte en la última parada antes de que la categoría entre en una pausa que no estaba contemplada inicialmente.

La actividad se retomará hasta el 3 de mayo en Miami, marcando un reinicio prácticamente desde cero para varios equipos.

El arranque de campaña ha sido todo menos predecible. Equipos como Mercedes y Ferrari han logrado adaptarse mejor a las nuevas regulaciones, mientras otros han quedado rezagados.

El británico George Russell y el joven Kimi Antonelli se repartieron las primeras victorias, colocando a Mercedes como uno de los referentes del momento.

En Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc han mostrado regularidad, acercándose peligrosamente a la cima del campeonato.

Problemas para los campeones

El parón también llega en un momento complicado para escuderías que dominaban la categoría.

Max Verstappen y Red Bull no han encontrado ritmo competitivo y vienen de un abandono en China, mientras que McLaren ni siquiera pudo arrancar esa carrera por fallas mecánicas.

Lando Norris admitió que los problemas eléctricos afectaron seriamente al equipo, que ahora ve en la pausa una oportunidad para recomponer el camino.

Suzuka, clave antes del freno

El circuito de Suzuka será determinante antes del parón. Su trazado técnico y exigente suele marcar diferencias claras entre los equipos mejor preparados y aquellos con debilidades.

Además, el resultado en Japón podría influir directamente en el ánimo con el que cada escudería afrontará las semanas sin competencia.

Aunque el descanso puede beneficiar a equipos con problemas, también representa un riesgo: perder ritmo en una temporada corta y altamente competitiva.

La pausa obligada convierte al GP de Japón en una carrera con peso doble, no solo otorga puntos, también define quién llegará con ventaja al reinicio del campeonato.

Comentarios