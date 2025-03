FIFA presenta el primer póster oficial del Mundial 2026

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue en aumento con la presentación del primer póster oficial del torneo.

La ciudad de Filadelfia fue la elegida para dar a conocer esta ilustración, la cual marca el inicio de una serie de carteles que capturan la esencia de cada una de las 16 sedes.

El diseño fue creado por el artista local Nick McClintock y destaca por su estilo vibrante, donde predominan los tonos azules y las figuras geométricas.

Dicha ilustración incorpora elementos arquitectónicos icónicos de la ciudad junto con balones de futbol que simulan reflectores, reflejando la pasión y energía del torneo.

🇺🇸🖼️ The Official #FIFAWorldCup 26 Host City Poster for @FWC26Philly is here!#WeAre26