Tamaulipas

Exigen frenar relleno ilegal de lagunas en Altamira

Autoridades locales alertan que continúan rellenos en sistemas lagunarios del sur de Tamaulipas, sin sanciones federales pese a denuncias y evidencias claras

  • 28
  • Diciembre
    2025

A pesar de las denuncias formales presentadas, el relleno indiscriminado de sistemas lagunarios continúa en distintos puntos del sur de Tamaulipas, particularmente en el municipio de Altamira, sin que hasta el momento exista una actuación contundente por parte de las autoridades federales responsables de la protección de humedales.

Rubén Herbert Zárate, director de Ecología y Medio Ambiente en Altamira, lamentó la falta de sanciones para frenar un delito ambiental que sigue avanzando; uno de los casos más evidentes se localiza en la zona conocida como El Contadero, donde, a través de imágenes satelitales, se puede constatar el deterioro del sistema lagunario, al comparar su extensión actual con la de hace una década.

Rellenos detectados en distintas zonas

Explica que la problemática no es aislada, ya que situaciones similares se presentan en áreas como La Colonia Nuevo Madero, Vega de Esteros y otros puntos del municipio.

En todos los casos, dijo, se ha actuado levantando actas y turnando los expedientes como autoridad coadyuvante ante instancias como Profepa, sin que se tenga conocimiento de sanciones aplicadas.

Señalan omisión de autoridades federales

Herbert Zárate calificó esta situación como un acto de omisión, no solo en materia de rellenos ilegales, sino también frente a residuos de origen petrolero y derrames de hidrocarburos, donde persiste la falta de intervención efectiva.

Impacto durante inundaciones

Advirtió que las consecuencias de estas prácticas se hacen visibles durante las inundaciones, cuando el agua ya no encuentra cauce natural y termina afectando a colonias y sectores habitacionales.

Hizo un llamado a que las autoridades federales actúen con mayor firmeza, para detener y sancionar estos daños al entorno natural.

