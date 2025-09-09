FIFA prohíbe estos partidos por guerras y tensiones políticas

Aunque FIFA promueve la unión entre naciones, la realidad política obliga a restringir ciertos enfrentamientos.

A nivel de clubes, los clásicos suelen ser vistos como choques cargados de pasión; pero en las selecciones nacionales, las rivalidades pueden trascender lo deportivo y convertirse en detonantes de crisis internacionales.

La lista de duelos prohibidos

Actualmente, FIFA impide o regula partidos entre selecciones por motivos de seguridad y diplomacia:

Ucrania vs. Rusia: vetado desde 1999, acentuado tras la invasión rusa de 2022

Ucrania vs. Bielorrusia: debido a la alianza de Minsk con Moscú

Kosovo vs. Rusia: conflicto por el reconocimiento internacional

Kosovo vs. Bosnia y Kosovo vs. Serbia: tensiones históricas y territoriales en los Balcanes

Serbia vs. Albania: rivalidad política y social con episodios violentos en estadios

España vs. Gibraltar: disputa de soberanía sobre el Peñón

Bosnia vs. Albania: divisiones históricas que aún generan fricciones

Israel y Palestina: un duelo inviable

Uno de los casos más complejos es el de Israel y Palestina. Israel compite en UEFA tras el rechazo de países árabes a enfrentarlo, mientras Palestina, miembro de FIFA desde 1998, ha pedido sanciones contra Israel por las restricciones que sufren sus jugadores.

La imposibilidad de jugar en casa, la guerra en Gaza y Cisjordania, y la falta de liga local desde 2023 han debilitado al futbol palestino.

La selección, eliminada en junio de 2025 rumbo al Mundial 2026, ha tenido que disputar sus partidos en Jordania y entrenar en campamentos en Argelia, Qatar y Arabia Saudita.

El contraste en Corea

En cambio, Corea del Norte y Corea del Sur sí han jugado entre sí, pese a que oficialmente siguen en guerra.

El último duelo fue en 2019 en Pyongyang, en un partido sin público ni transmisión, conocido como “el partido fantasma”.

Cuando el futbol se mezcla con la política

Cabe señalar que las restricciones no solo buscan evitar violencia en los estadios, sino impedir que un partido detone un conflicto mayor. La historia ya dio un ejemplo: la llamada Guerra del Futbol entre El Salvador y Honduras en 1969.

Los casos de Ucrania, Rusia, Kosovo, Serbia, España, Gibraltar, Palestina e Israel recuerdan que el futbol no es una burbuja aislada, sino un reflejo del contexto histórico y social de cada país.

Para FIFA, más que un lema de unidad, For the Game. For the World. se convierte en un reto diplomático.

Comentarios