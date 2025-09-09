Cerrar X
fifa_partidos_suspensiones_51a851fd83
Deportes

FIFA prohíbe estos partidos por guerras y tensiones políticas

La FIFA mantiene bajo reserva o prohíbe partidos entre selecciones por conflictos bélicos, disputas territoriales o tensiones diplomáticas

  • 09
  • Septiembre
    2025

Aunque FIFA promueve la unión entre naciones, la realidad política obliga a restringir ciertos enfrentamientos.

A nivel de clubes, los clásicos suelen ser vistos como choques cargados de pasión; pero en las selecciones nacionales, las rivalidades pueden trascender lo deportivo y convertirse en detonantes de crisis internacionales.

La lista de duelos prohibidos

Actualmente, FIFA impide o regula partidos entre selecciones por motivos de seguridad y diplomacia:

  • Ucrania vs. Rusia: vetado desde 1999, acentuado tras la invasión rusa de 2022
  • Ucrania vs. Bielorrusia: debido a la alianza de Minsk con Moscú
  • Kosovo vs. Rusia: conflicto por el reconocimiento internacional
  • Kosovo vs. Bosnia y Kosovo vs. Serbia: tensiones históricas y territoriales en los Balcanes
  • Serbia vs. Albania: rivalidad política y social con episodios violentos en estadios
  • España vs. Gibraltar: disputa de soberanía sobre el Peñón
  • Bosnia vs. Albania: divisiones históricas que aún generan fricciones

Israel y Palestina: un duelo inviable

Uno de los casos más complejos es el de Israel y Palestina. Israel compite en UEFA tras el rechazo de países árabes a enfrentarlo, mientras Palestina, miembro de FIFA desde 1998, ha pedido sanciones contra Israel por las restricciones que sufren sus jugadores.

La imposibilidad de jugar en casa, la guerra en Gaza y Cisjordania, y la falta de liga local desde 2023 han debilitado al futbol palestino.

La selección, eliminada en junio de 2025 rumbo al Mundial 2026, ha tenido que disputar sus partidos en Jordania y entrenar en campamentos en Argelia, Qatar y Arabia Saudita.

El contraste en Corea

En cambio, Corea del Norte y Corea del Sur sí han jugado entre sí, pese a que oficialmente siguen en guerra.

El último duelo fue en 2019 en Pyongyang, en un partido sin público ni transmisión, conocido como “el partido fantasma”.

Cuando el futbol se mezcla con la política

Cabe señalar que las restricciones no solo buscan evitar violencia en los estadios, sino impedir que un partido detone un conflicto mayor. La historia ya dio un ejemplo: la llamada Guerra del Futbol entre El Salvador y Honduras en 1969.

Los casos de Ucrania, Rusia, Kosovo, Serbia, España, Gibraltar, Palestina e Israel recuerdan que el futbol no es una burbuja aislada, sino un reflejo del contexto histórico y social de cada país.

Para FIFA, más que un lema de unidad, For the Game. For the World. se convierte en un reto diplomático.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_roberto_kelly_7302f91794
Sultanes anuncia la salida de Roberto Kelly después de seis años
EH_CONTEXTO_2025_09_10_T153213_105_2c3f38435e
CMB presenta lujoso anillo para ganador de Canelo vs. Crawford
copa_intercontinental_6592788947
FIFA anuncia sedes y fechas de la Copa Intercontinental 2025
publicidad

Últimas Noticias

bf890f13_52c7_4f2c_bdbd_92bf1f14d8ed_64a849cfea
Conoce De la Garza nuevas áreas del Instituto Nuevo Amanecer
deportes_roberto_kelly_7302f91794
Sultanes anuncia la salida de Roberto Kelly después de seis años
EH_UNA_FOTO_52_49d23f104f
Guatemala rechaza campaña de EUA por uso de imagen de migrante
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×