En final de prepas de la UANL: ¿Vuelo o zarpazo?
La Preparatoria 9 se enfrenta este miércoles a la Preparatoria 22 en el Estadio Gaspar Mass, en la Liga Intrauniversitaria 2026 de la UANL
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Mayo
2026
Una vez más, dos viejos rivales se toparán este miércoles en otra final.
La pregunta es: ¿mantendrán su dominio las Águilas de la Preparatoria 9… o finalmente las Panteras de la Preparatoria 22 podrán conquistar el anhelado título?
La Prepa 9 llega con el estatus de ser el actual tetracampeón y esos cuatro campeonatos los ha obtenido frente a la Prepa 22.
Dirigidas por el coach Alberto “Termi” García, las Águilas se han consolidado como la máxima potencia de la Liga Intrauniversitaria de Futbol Americano en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Hace un semestre ganaron el pentacampeonato en la categoría de veteranos y ahora buscarán hacer lo mismo en novatos.
El duelo está programado para las 17:00 horas en el Estadio Gaspar Mass de la UANL.
Se espera que las comunidades de ambas prepas se hagan presentes en las tribunas del inmueble universitario.
Ficha
Fútbol americano
Liga Intrauniversitaria de la UANL 2026
Categoría Novatos
Prepa 9 vs. Prepa 22
Estadio Gaspar Mass
17:00 horas - Hoy
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