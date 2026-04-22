Francia albergará Mundial 2031 de baloncesto; Japón el de 2030

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) confirmó que Francia será la sede del Mundial masculino de 2031, mientras que Japón albergará la edición femenina de 2030, en una decisión que refuerza la apuesta por países con probada experiencia en la organización de eventos deportivos de gran escala.

El organismo destacó que ambas naciones han sido anfitrionas recientes de Juegos Olímpicos, Tokio 2020 y París 2024, lo que respalda su capacidad logística y operativa.

“Japón y Francia son organizadores de élite de eventos de escala global”, señaló la FIBA en su anuncio oficial.

Bonjour bonjour la France! 👋🇫🇷



FIBA Basketball World Cup 2031 is coming to Paris, Lille and Lyon 🏆#FIBAWC pic.twitter.com/lazc2qc4fX — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) April 22, 2026

Francia, sede inédita para el torneo masculino

Será la primera vez que Francia organice un Mundial masculino de baloncesto. El torneo se llevará a cabo del 29 de agosto al 14 de septiembre de 2031, con sedes en Lyon, Lille y París, ciudad que albergará la fase final.

La designación llega en un momento de auge para el baloncesto francés, impulsado por figuras como Victor Wembanyama, quien fue protagonista en los Juegos Olímpicos de París al liderar a su selección hasta la medalla de plata, tras caer en la final ante Estados Unidos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró la elección:

“Una gran fuente de orgullo para nuestro país. Tras los Juegos de París, Francia confirma su capacidad para organizar los mayores eventos deportivos internacionales”.

Japón apuesta por el crecimiento del baloncesto femenil

En el caso del Mundial femenino, Japón será sede por primera vez en esta categoría. El torneo se disputará del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2030 en Tokio, que concentrará todos los partidos.

La selección japonesa ha ganado protagonismo en los últimos años, destacando su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo que ha impulsado el interés por el baloncesto femenil en el país.

Japón ya cuenta con experiencia en la rama masculina, al haber organizado el Mundial en 2006 y ser coanfitrión en 2023 junto a Filipinas e Indonesia.

La FIBA también recordó el calendario de próximos torneos. El Mundial masculino de 2027 se celebrará en Qatar, mientras que la próxima Copa del Mundo femenina tendrá lugar en Berlín.

Por su parte, el secretario general del organismo, Andreas Zagklis, subrayó la importancia de elegir sedes adecuadas para el crecimiento del deporte:

“Las Copas del Mundo FIBA se han convertido en sinónimo de éxito, en gran parte porque seleccionar la sede adecuada es la piedra angular de nuestra misión”.

Añadió que tanto Japón como Francia aportarán un sello distintivo a los torneos:

“Son dos naciones apasionadas por el baloncesto… capaces de hacer que los eventos sean verdaderamente inolvidables”.

Con estas designaciones, la FIBA busca consolidar mercados estratégicos y mantener el crecimiento global del baloncesto, apostando por países con infraestructura, afición y experiencia organizativa.

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