Sultanes gana de forma dramática 5-4 y sigue invicto en casa

Los Sultanes de Monterrey protagonizaron una noche inolvidable al vencer 5-4 a Caliente de Durango con un espectacular cierre en el Palacio Sultán, que lució abarrotado en el juego inaugural en casa.

La novena regiomontana vino de atrás tras estar en desventaja durante gran parte del encuentro, para finalmente dejar tendido a su rival en la novena entrada y mantener su invicto en el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol.

Durango toma ventaja desde temprano

El equipo visitante abrió la pizarra en la tercera entrada con elevado de sacrificio de Jonathan Villar, que permitió a Víctor Márquez anotar la primera carrera del juego.

Monterrey respondió en la cuarta baja con sencillo de Ismael Alcántara que impulsó a Wilson García, quien previamente había conectado un doblete.

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Sin embargo, Durango retomó el control del encuentro y amplió la ventaja hasta 4-1, aprovechando errores defensivos y oportunos batazos, incluyendo un doblete productor de Webster Rivas.

Cuando parecía que el triunfo visitante estaba encaminado, apareció el poder de los “Fantasmas Grises”. En la octava entrada, Wilson García conectó cuadrangular de dos carreras para acercar a Monterrey 4-3 y encender a los más de 22 mil aficionados presentes.

Ya en la novena, con la presión al máximo, los Sultanes armaron el rally definitivo. Con casa llena, el regiomontano Javier Salazar conectó un doblete al jardín central que remolcó a Johan López y Gustavo Núñez, desatando la euforia en el estadio y sellando el triunfo 5-4.

Pitcheo y carácter, claves del triunfo

El triunfo fue para el relevista Richard Rodríguez, mientras que la derrota recayó en Hansel Robles. A pesar de que el pitcheo de Durango había dominado durante siete entradas, limitando la ofensiva local a pocos imparables, Monterrey mostró carácter y capacidad de reacción en el momento clave.

Incluso con una actuación discreta de parte de su ofensiva central y algunos errores defensivos, los Sultanes encontraron nuevamente a un héroe distinto para salir adelante.

La serie continuará este 22 de abril a las 19:30 horas en el Palacio Sultán, con el duelo entre Jorge Bautista por Durango y el zurdo Stephen Tarpley por Monterrey.

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