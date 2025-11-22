Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T084504_038_b500944f2a
Deportes

Freya Nieves gana plata en 400 m vallas en Sordolímpicos

Freya Nieves celebró una de las hazañas más importantes de su joven carrera: la medalla de plata en los 400 metros vallas de los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

  • 22
  • Noviembre
    2025

La jalisciense Freya Danae Nieves celebró envuelta en la bandera tricolor una de las hazañas más importantes de su joven carrera: la medalla de plata en los 400 metros vallas de los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025, donde México suma ya tres preseas.

La atleta de 20 años registró un tiempo de 1:04.88 minutos, resultado que la colocó en el segundo lugar del podio y que confirmó su crecimiento deportivo en competencias internacionales.

“Me siento muy contenta, muy feliz por haber ganado la medalla de plata de los Juegos Sordolímpicos”, expresó tras la carrera.

Nieves ya había mostrado su potencial el año pasado, cuando obtuvo el subcampeonato mundial en los 100 metros con vallas del Mundial de Atletismo para Sordos, con un tiempo de 15.9 segundos.

La delegación mexicana comenzó su cosecha de medallas con Isabel Huitrón, quien ganó la plata en la categoría de 48 kilogramos de judo, tras caer en la final ante Alina Pozdeeva, representante de los Atletas Neutrales. Con esta presea, Huitrón suma tres medallas en Juegos Sordolímpicos.

Dos días después llegó otra alegría para México gracias a la mexiquense Lourdes Ponce, de 27 años, quien refrendó el oro en los 10 mil metros planos, con un tiempo de 36:17.07 minutos.

Los Juegos Sordolímpicos abarcan más de 200 pruebas en 21 disciplinas, entre ellas atletismo, basquetbol, futbol, voleibol, natación, deportes de raqueta, artes marciales, golf y ciclismo.

El evento es organizado por el Comité Internacional de Deportes para Sordos y reúne a los mejores atletas sordos del mundo en una de las competencias más importantes del deporte adaptado.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_83_5ceb0a25ab
Tigres se enfrenta al América en la Gran Final de Liga Mx Femenil
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_23_T140018_386_5cf7520a46
Brenda Sánchez gana bronce para México en Sordolímpicos
AP_25327691388225_a644054033
Italia retiene la Copa Davis con victoria 2-0 sobre España
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_78_a7e81faa25
Patrulla de Fuerza Civil se vuelca sobre Anillo Vial
INFO_7_UNA_FOTO_83_5ceb0a25ab
Tigres se enfrenta al América en la Gran Final de Liga Mx Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_80_408245ee1a
Destaca Nuevo León como caso de innovación digital en Gov3 Summit
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×