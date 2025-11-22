Freya Nieves gana plata en 400 m vallas en Sordolímpicos

La jalisciense Freya Danae Nieves celebró envuelta en la bandera tricolor una de las hazañas más importantes de su joven carrera: la medalla de plata en los 400 metros vallas de los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025, donde México suma ya tres preseas.

La atleta de 20 años registró un tiempo de 1:04.88 minutos, resultado que la colocó en el segundo lugar del podio y que confirmó su crecimiento deportivo en competencias internacionales.

“Me siento muy contenta, muy feliz por haber ganado la medalla de plata de los Juegos Sordolímpicos”, expresó tras la carrera.

¡PLATA PARA MÉXICO! 🏃🏻‍♀️🇲🇽



La jalisciense Freya Danae Nieves Medina gana la medalla plateada 🥈en atletismo 400m vallas con un tiempo de 1:04.88 minutos, en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025. 🇯🇵



👉 Es la tercera presea para México en el certamen: 🥇🥈🥈 pic.twitter.com/J01DqEkvmK — CONADE (@conadeoficial) November 22, 2025

Nieves ya había mostrado su potencial el año pasado, cuando obtuvo el subcampeonato mundial en los 100 metros con vallas del Mundial de Atletismo para Sordos, con un tiempo de 15.9 segundos.

La delegación mexicana comenzó su cosecha de medallas con Isabel Huitrón, quien ganó la plata en la categoría de 48 kilogramos de judo, tras caer en la final ante Alina Pozdeeva, representante de los Atletas Neutrales. Con esta presea, Huitrón suma tres medallas en Juegos Sordolímpicos.

Dos días después llegó otra alegría para México gracias a la mexiquense Lourdes Ponce, de 27 años, quien refrendó el oro en los 10 mil metros planos, con un tiempo de 36:17.07 minutos.

Los Juegos Sordolímpicos abarcan más de 200 pruebas en 21 disciplinas, entre ellas atletismo, basquetbol, futbol, voleibol, natación, deportes de raqueta, artes marciales, golf y ciclismo.

El evento es organizado por el Comité Internacional de Deportes para Sordos y reúne a los mejores atletas sordos del mundo en una de las competencias más importantes del deporte adaptado.

Comentarios