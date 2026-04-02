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Nuevo León

Repechaje mundialista reúne a Isaac Alarcón y Ahmed Husam

El liniero ofensivo de los 49ers y el creador de contenido iraquí se reunieron durante partido de Irak vs. Bolivia por el pase número 48 al Mundial

  • 02
  • Abril
    2026

Un encuentro que fusionó el orgullo regio con la pasión global por el futbol con dos invitados de lujo en el Estadio Monterrey: el liniero ofensivo de los San Francisco 49ers, el regio Isaac Alarcón, y el reconocido creador de contenido iraquí, Ahmed Husam.

El encuentro tuvo lugar durante el partido de Irak vs. Bolivia por el pase número 48 a Copa Mundial FIFA 2026, donde Alarcón, representante del talento regio en la élite de la NFL, compartió experiencias con Husam, cuya historia de superación y amor por el futbol ha conmovido a millones alrededor del mundo.

La presencia de Alarcón no fue casualidad. El jugador, formado en el Tecnológico de Monterrey, fungió como anfitrión de lujo en su tierra natal, demostrando la estrecha relación que existe entre las grandes ligas deportivas. 

Por su parte, Ahmed Husam expresó su admiración por la infraestructura del Estadio Monterrey, que será sede mundialista en 2026.

Los San Francisco 49ers han confirmado oficialmente que volverán a jugar un partido de temporada regular en el Estadio Azteca este mismo año.

El equipo marcará un precedente al convertirse en el primer equipo de la NFL en jugar en el Estadio Azteca tras la conclusión de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.


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