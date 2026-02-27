Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
jack_doohan_formula_1_amenazas_74ed932294
Deportes

Piloto de la Fórmula 1 confiesa amenazas de muerte en documental

El australiano debutó con Alpine y tras el Gran Premio de Miami de 2025, fue apartado del equipo y reemplazado por el argentino Franco Colapinto.

  • 27
  • Febrero
    2026

El piloto australiano Jack Doohan reveló que recibió amenazas de muerte antes del Gran Premio de Miami del año pasado, situación que lo llevó a solicitar apoyo policial tras detectar la presencia de hombres armados cerca del evento. El testimonio forma parte de la más reciente temporada de la serie documental Drive To Survive de Netflix.

Amenazas de muerte antes del Gran Premio de Miami

En el documental, Doohan describió el ambiente previo a la carrera como “algo bastante pesado”. Señaló que recibió varios correos electrónicos con amenazas explícitas relacionadas con su participación en el Gran Premio de Miami.

“Recibí amenazas de muerte serias para este Gran Premio, diciendo que me van a matar aquí si no estoy fuera del auto. Recibí seis o siete correos electrónicos diciendo que si sigo en el auto para Miami, que, ya sabes, me van a cortar todas las extremidades”.

El piloto no identificó públicamente a los responsables de los mensajes ni detalló si hubo detenciones vinculadas con las amenazas.

Intervención policial tras detectar hombres armados

Doohan también relató un incidente ocurrido durante esa misma etapa, cuando observó a tres hombres armados en las inmediaciones.

“Tuve que llamar a mi escolta policial para que viniera a poner la situación bajo control”.

No ofreció detalles adicionales sobre cómo se resolvió el episodio ni sobre la identidad de las personas involucradas.

Salida de Alpine tras el GP de Miami

Jack Doohan debutó con Alpine en la última carrera de 2024 dentro del campeonato de Fórmula 1. Sin embargo, tras el Gran Premio de Miami de 2025, fue apartado del equipo y reemplazado por el argentino Franco Colapinto. Actualmente ocupa el rol de piloto de reserva en Haas.

Después de su sustitución, el australiano publicó en redes sociales que tanto él como su familia enfrentaron abusos en línea. En ese momento señaló que parte de los mensajes provenían de aficionados argentinos, aunque no presentó pruebas públicas al respecto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_13_at_7_36_25_PM_9b63eeb5c0
Policía de Monterrey rescata a hermanitas perdidas en el centro
publicidad

Últimas Noticias

AP_26059553515205_1_aa2db8bebc
Reaccionan líderes mundiales ante ataques contra Irán
EH_UNA_FOTO_2_5eadbc95f7
El ministro de Defensa iraní murió durante un ataque israelí
928e25e8_c339_4032_9ae8_665e7a7067a2_dfeb2f56d1
Cierran espacios aéreos países de Medio Oriente
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
pib_mexico_crece_248aca4a5f
Crece PIB de México 4.1% anual en tercer trimestre de 2025: INEGI
publicidad
×