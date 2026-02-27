Piloto de la Fórmula 1 confiesa amenazas de muerte en documental

El piloto australiano Jack Doohan reveló que recibió amenazas de muerte antes del Gran Premio de Miami del año pasado, situación que lo llevó a solicitar apoyo policial tras detectar la presencia de hombres armados cerca del evento. El testimonio forma parte de la más reciente temporada de la serie documental Drive To Survive de Netflix.

Amenazas de muerte antes del Gran Premio de Miami

En el documental, Doohan describió el ambiente previo a la carrera como “algo bastante pesado”. Señaló que recibió varios correos electrónicos con amenazas explícitas relacionadas con su participación en el Gran Premio de Miami.

“Recibí amenazas de muerte serias para este Gran Premio, diciendo que me van a matar aquí si no estoy fuera del auto. Recibí seis o siete correos electrónicos diciendo que si sigo en el auto para Miami, que, ya sabes, me van a cortar todas las extremidades”.

El piloto no identificó públicamente a los responsables de los mensajes ni detalló si hubo detenciones vinculadas con las amenazas.

Intervención policial tras detectar hombres armados

Doohan también relató un incidente ocurrido durante esa misma etapa, cuando observó a tres hombres armados en las inmediaciones.

“Tuve que llamar a mi escolta policial para que viniera a poner la situación bajo control”.

No ofreció detalles adicionales sobre cómo se resolvió el episodio ni sobre la identidad de las personas involucradas.

Salida de Alpine tras el GP de Miami

Jack Doohan debutó con Alpine en la última carrera de 2024 dentro del campeonato de Fórmula 1. Sin embargo, tras el Gran Premio de Miami de 2025, fue apartado del equipo y reemplazado por el argentino Franco Colapinto. Actualmente ocupa el rol de piloto de reserva en Haas.

Después de su sustitución, el australiano publicó en redes sociales que tanto él como su familia enfrentaron abusos en línea. En ese momento señaló que parte de los mensajes provenían de aficionados argentinos, aunque no presentó pruebas públicas al respecto.

Comentarios