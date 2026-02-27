Real Madrid se prepara para la Liga de Campeones con bajas clave

El Real Madrid comenzó su preparación para el duelo ante el Getafe con varias ausencias confirmadas en la plantilla. El equipo ajusta su planificación con miras al compromiso del lunes y al calendario que se aproxima, que incluye la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester City.

¿Qué sucede con Kylian Mbappé y cuál es su tratamiento?

Kylian Mbappé no participó en la sesión tras quedar fuera del encuentro ante el Benfica. El delantero arrastra molestias en la rodilla izquierda desde diciembre, las cuales se intensificaron en días recientes. El futbolista optó por un tratamiento conservador, por lo que su regreso dependerá de su evolución y sensaciones físicas.

No se han establecido plazos oficiales para su retorno. La eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones aparece como referencia en el calendario. El partido de ida se disputará el 10 u 11 de marzo en el Santiago Bernabéu, mientras que la vuelta está prevista para el 17 o 18 del mismo mes en el Etihad Stadium.

Raúl Asencio y otras bajas en defensa

El conjunto también confirmó la ausencia de Raúl Asencio, quien continúa en reposo domiciliario tras sufrir una contractura cervical. El defensor abandonó en camilla el compromiso europeo ante el Benfica luego de una caída derivada de un choque con su compañero Eduardo Camavinga en una disputa aérea.

Además, Dean Huijsen continúa con molestias en el gemelo y apunta a perderse el duelo ante el Getafe. Su regreso se maneja para el 7 de marzo frente al Celta de Vigo, dependiendo de su evolución médica.

Más ausencias y ajustes en la plantilla

El cuerpo técnico tampoco contó en la sesión con Jude Bellingham, Éder Militao y Dani Ceballos, quienes ya estaban descartados previamente. Estas bajas obligan a reorganizar la defensa y el mediocampo de cara al compromiso liguero.

Los titulares que participaron en la Liga de Campeones realizaron trabajo de recuperación en el gimnasio, mientras que el resto del grupo desarrolló ejercicios de activación y rondos en los Campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.

¿Cómo fue el primer entrenamiento rumbo al Getafe?

La sesión incluyó trabajo físico, ejercicios de finalización y un partido en espacio reducido para ajustar movimientos y coordinación. El objetivo es mantener el ritmo competitivo en una etapa del calendario marcada por partidos decisivos tanto en liga como en competencia europea.

El partido ante el Getafe representa una prueba en medio de un contexto condicionado por lesiones y procesos de recuperación. La gestión de cargas y la evolución de los jugadores lesionados serán factores determinantes para la planificación inmediata del equipo.

