'Checo' Pérez termina 20 en práctica del GP de Australia

Sergio 'Checo' Pérez regresó a la Fórmula 1 tras un año fuera y concluyó en el puesto 20 durante la primera práctica del Gran Premio de Australia

  • 06
  • Marzo
    2026

El piloto mexicano Sergio Pérez regresó oficialmente a la actividad en la Fórmula 1 durante la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, donde finalizó en la posición 20 al volante del nuevo monoplaza del equipo Cadillac.

La sesión marcó el inicio de la temporada y también el comienzo de la aventura de la escudería estadounidense en la categoría reina del automovilismo.

Tras permanecer un año fuera del campeonato, el tapatío volvió a un fin de semana de carrera en el circuito de Circuito de Albert Park, en Melbourne, donde su principal objetivo fue recopilar información técnica para el desarrollo del auto.

Sesión enfocada en pruebas y recopilación de datos

Pérez salió a la pista nueve minutos después de iniciada la práctica con neumáticos medios y registró su primer tiempo con un giro de 1:30.347, colocándose momentáneamente en la décima posición.

Sin embargo, el ritmo de los equipos punteros pronto marcó diferencias importantes. Durante la primera parte de la sesión, el neerlandés Max Verstappen se colocó en la cima de la tabla con un registro de 1:22.290.

El trabajo del piloto mexicano estuvo enfocado en realizar tandas cortas y probar distintas configuraciones del monoplaza MAC-26, lo que limitó el número de vueltas completadas durante la práctica.

En total, Pérez dio 14 giros, siendo uno de los pilotos con menos actividad en pista, únicamente por encima de Lance Stroll y Lando Norris, quienes enfrentaron problemas mecánicos.

Un cierre con neumáticos blandos y un pequeño susto

En los minutos finales de la sesión, el mexicano volvió al circuito con neumáticos blandos para intentar mejorar su registro.

Con ese compuesto logró detener el cronómetro en 1:24.620, tiempo que apenas le permitió escalar un par de posiciones antes de finalizar la práctica en el penúltimo lugar.

Durante ese intento también protagonizó un despiste en la curva tres tras reportar exceso de freno de motor, aunque logró recuperar el control del monoplaza sin sufrir daños.

El mejor tiempo de la jornada fue para el monegasco Charles Leclerc, quien marcó 1:20.267, estableciendo una diferencia de más de cuatro segundos respecto al piloto mexicano.

Para Pérez y su nuevo equipo, el objetivo inmediato será seguir acumulando información del auto antes de la clasificación y la carrera que marcarán el verdadero inicio de su nueva etapa en la Fórmula 1.


