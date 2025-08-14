Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_14_T123324_765_d33caafb00
Deportes

Giuliana Olmos busca revancha en el Abierto en GNP Seguros

En esta edición, la actual número 45 del ranking mundial de dobles hará dupla con la estadounidense Desirae Krawczyk, colocada en el puesto 25

  • 14
  • Agosto
    2025

La mexicana Giuliana “Gugu” Olmos regresará al Abierto GNP Seguros decidida a mejorar su actuación del año pasado, cuando junto a la rusa Aleksandra Panova firmó una semana de ensueño que culminó en la Final, cayendo ante la rumana Monica Niculescu y la china Guo Hanyu.

En esta edición, la actual número 45 del ranking mundial de dobles hará dupla con la estadounidense Desirae Krawczyk, colocada en el puesto 25, con quienes serán la quinta pareja sembrada del torneo.

“Gugu” llegó a ubicarse en el sexto lugar del mundo en 2023 y acumula siete títulos WTA.

A sus 32 años, presume dos finales de Grand Slam: en el US Open 2021 junto al salvadoreño Marcelo Arévalo y en Wimbledon 2024 con el mexicano Santiago González.

Nacida en Austria de padre mexicano y madre austriaca, Olmos creció en Fremont, California, donde forjó su carrera profesional.

Su nueva compañera, Krawczyk, de 31 años, está actualmente en el lugar 31 del mundo y suma 12 títulos, tres de ellos conquistados al lado de la sinaloense.

El cuadro de dobles también contará con la presencia de la tapatía Renata Zarazúa, quien jugará con la japonesa Miyu Kato.

Como primeras sembradas figuran la ucraniana Lyudmyla Kichenok (16) y la australiana Ellen Perez (19), seguidas por la británica Olivia Nicholls (26) y la eslovaca Tereza Mihalikova (29).

Las campeonas defensoras, Niculescu y Hanyu, también estarán de regreso, pero con nuevas compañeras: la rumana hará dupla con la georgiana Oksana Kalashnikova, mientras que la china formará equipo con la rusa Panova, excompañera de Olmos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Tienen_urbanistas_de_Nuevo_Leon_nuevo_presidente_8af623b224
Tienen urbanistas de Nuevo León nuevo presidente
deportes_abierto_monterrey_directivo_1b0cfe37b0
'Este torneo ya está en el mapa mundial', afirma Hernán Garza
EH_UNA_FOTO_021a2a15a3
Presentan avances de Olinia, el primer auto eléctrico mexicano
publicidad

Últimas Noticias

whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
AP_25227760243355_0913318e2f
El Salvador amplía plazos de detención de arrestados en excepción
Whats_App_Image_2025_08_15_at_4_33_42_PM_2_798b993df2
'Ramos Arizpe seguirá siendo facilitador de la inversión'
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
publicidad
×