Giuliana Olmos busca revancha en el Abierto en GNP Seguros

La mexicana Giuliana “Gugu” Olmos regresará al Abierto GNP Seguros decidida a mejorar su actuación del año pasado, cuando junto a la rusa Aleksandra Panova firmó una semana de ensueño que culminó en la Final, cayendo ante la rumana Monica Niculescu y la china Guo Hanyu.

En esta edición, la actual número 45 del ranking mundial de dobles hará dupla con la estadounidense Desirae Krawczyk, colocada en el puesto 25, con quienes serán la quinta pareja sembrada del torneo.

“Gugu” llegó a ubicarse en el sexto lugar del mundo en 2023 y acumula siete títulos WTA.

A sus 32 años, presume dos finales de Grand Slam: en el US Open 2021 junto al salvadoreño Marcelo Arévalo y en Wimbledon 2024 con el mexicano Santiago González.

Nacida en Austria de padre mexicano y madre austriaca, Olmos creció en Fremont, California, donde forjó su carrera profesional.

Su nueva compañera, Krawczyk, de 31 años, está actualmente en el lugar 31 del mundo y suma 12 títulos, tres de ellos conquistados al lado de la sinaloense.

El cuadro de dobles también contará con la presencia de la tapatía Renata Zarazúa, quien jugará con la japonesa Miyu Kato.

Como primeras sembradas figuran la ucraniana Lyudmyla Kichenok (16) y la australiana Ellen Perez (19), seguidas por la británica Olivia Nicholls (26) y la eslovaca Tereza Mihalikova (29).

Las campeonas defensoras, Niculescu y Hanyu, también estarán de regreso, pero con nuevas compañeras: la rumana hará dupla con la georgiana Oksana Kalashnikova, mientras que la china formará equipo con la rusa Panova, excompañera de Olmos.

