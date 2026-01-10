Renata Zarazúa avanza con paso firme en el Torneo de Hobart
La mexicana Renata Zarazúa debutó con triunfo contundente en Hobart al vencer 6-0 y 6-1 a Hiroko Kuwata, rumbo al Abierto de Australia
La tenista mexicana Renata Zarazúa inició con autoridad su participación en el Torneo de Hobart al imponerse por 6-0 y 6-1 a la japonesa Hiroko Kuwata, en duelo de primera ronda disputado en Australia.
Ubicada en el puesto 77 del ranking mundial, Zarazúa necesitó poco más de una hora para sellar la victoria.
La capitalina aprovechó cinco de siete oportunidades de quiebre, conectó 51 tiros ganadores y sumó 29 puntos con su servicio, superando ampliamente a su rival.
Respuesta tras Auckland
El triunfo representa una reacción positiva tras su paso irregular por el Torneo de Auckland, donde la temporada 2026 comenzó con altibajos. En Nueva Zelanda, Zarazúa venció a Sloane Stephens, campeona del US Open 2017, pero cayó en segunda ronda ante la china Wang Xinyu.
Próximo reto en Hobart
Este domingo, la mexicana enfrentará a la suiza Simona Waltert en la siguiente ronda del torneo, en busca de mayor ritmo competitivo previo al Abierto de Australia.
Zarazúa ingresó por primera vez de manera directa al cuadro principal del Abierto de Australia, que iniciará el 18 de enero. Su mejor resultado en ese torneo ha sido la segunda ronda, alcanzada en la edición 2025.
El Hobart International forma parte del circuito WTA 250, se disputa en canchas duras y sirve como antesala del Abierto de Australia, siendo una parada clave para las jugadoras previo al primer Grand Slam de la temporada.
