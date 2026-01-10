Sultanes refuerzan su ofensiva con Sócrates Brito para 2026

De cara a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Sultanes de Monterrey continúan fortaleciendo su roster y anunciaron la incorporación del dominicano Sócrates Brito, un bateador con amplia experiencia internacional y paso por las Grandes Ligas.

BIENVENIDO A SULTANES, SÓCRATES!



El jardinero dominicano, Sócrates Brito, se unirá a nuestro equipo para enfrentar la campaña 2026 de la #LMB.



Brito cuenta con experiencia en #MLB, liga dominicana y en el beisbol de Korea.



— Sultanes de Monterrey (@SultanesOficial) January 9, 2026

Brito llega a los Fantasmas Grises como una pieza clave para reforzar la ofensiva, gracias a su poder al bat y consistencia en ligas de alto nivel.

El jardinero dominicano militó durante cuatro temporadas en las Grandes Ligas, defendiendo las camisolas de los Arizona Diamondbacks y los Toronto Blue Jays.

Experiencia internacional y campeonatos

Además de su paso por la Gran Carpa, Sócrates Brito viene de conquistar el campeonato de la Liga Dominicana con los Leones del Escogido, así como el título de la Serie del Caribe 2025, disputada en Mexicali, lo que respalda su actualidad competitiva.

En 2024, el dominicano también tuvo una destacada actuación en la Korean Baseball Organization (KBO), donde se coronó campeón con los Kia Tigers.

Durante su estancia en Corea del Sur acumuló 63 cuadrangulares, 270 carreras producidas, 373 extrabases y un sólido promedio de bateo de .302, cifras que reflejan su impacto ofensivo.

La llegada de Brito a Monterrey se concretó mediante un cambio con El Águila de Veracruz, equipo que recibe a Roberto Valenzuela y Sebastián Elizalde como parte de la transacción.

ESTOS REFUERZOS ESTÁN DE LUJO!



Tito Valenzuela y Tano Elizalde se visten de Gloriosos para la temporada 2026



Los sonorenses llegan procedentes de @SultanesOficial en calidad de préstamo



— El Águila de Veracruz (@elaguilabeisbol) January 9, 2026

