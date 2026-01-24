Podcast
Guardiola deja a Haaland y City vence 2-0 a Wolves

Sin Haaland ni Foden de inicio, el Manchester City respondió con triunfo 2-0 ante Wolves; Semenyo volvió a marcar y debutó Marc Guehi

  24
  Enero
    2026

El Manchester City venció 2-0 al Wolverhampton en la Liga Premier tras una decisión audaz de Pep Guardiola: dejar fuera del equipo titular a Erling Haaland, máximo goleador del torneo, y a Phil Foden.

La medida llegó luego de derrotas preocupantes ante Manchester United y Bodø/Glimt, y también pensando en el compromiso de Liga de Campeones frente al Galatasaray el próximo miércoles.

Semenyo responde a la confianza

Los cambios surtieron efecto, aunque ante un Wolves ubicado en el fondo de la tabla. Omar Marmoush y Antoine Semenyo, actuando como extremos en un esquema ajustado, marcaron los goles en la primera mitad.

Para Semenyo fue su tercer tanto en cuatro partidos desde su llegada procedente del Bournemouth, en una transferencia valuada en 87 millones de dólares. El atacante incluso estrelló un disparo en el travesaño en el complemento.

Debut de Guehi y discreto ingreso de Haaland

Marc Guehi debutó como titular tras concretar su fichaje desde el Crystal Palace el lunes, aportando solidez a una defensa que venía mostrando fragilidad.

Haaland ingresó al minuto 73, pero no logró generar ocasiones claras de gol.

En otro duelo, Cristian Romero marcó al minuto 90 para rescatar un empate 2-2 del Tottenham ante Burnley. El resultado dejó sensaciones encontradas para el técnico Thomas Frank, presionado tras recientes críticas de la afición.

Fulham también celebró sobre el final con un gol de Harry Wilson para remontar y vencer 2-1 al Brighton.

West Ham toma impulso

West Ham reforzó su lucha por salir de la zona de descenso con una victoria 3-1 sobre Sunderland. Crysencio Summerville, Jarrod Bowen (de penal) y Mateus Fernandes marcaron antes del descanso.

Aunque los Hammers siguen en puestos de descenso, ahora están a solo dos puntos del Nottingham Forest, que jugará el domingo ante Brentford.

Liverpool, por su parte, visita más tarde al Bournemouth para cerrar la actividad del día.


Comentarios

Etiquetas:
