Deportes

Mbappé se pierde duelo ante el City en Champions

El delantero francés no entrenó con Real Madrid previo al partido ante Manchester City y su regreso dependerá de la evolución de su lesión de rodilla

  • 10
  • Marzo
    2026

El delantero francés Kylian Mbappé no participó en el entrenamiento del Real Madrid este martes 10 de marzo, en la última sesión previa al partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City.

La ausencia del atacante prácticamente confirma que no estará disponible para el encuentro que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, debido a una lesión en la rodilla izquierda que lo mantiene fuera de las canchas desde el 21 de febrero.

Real Madrid prioriza su recuperación

Mbappé no juega desde finales de febrero y también se perdió el duelo ante Benfica en la fase previa del torneo europeo.

El técnico interino del conjunto merengue, Álvaro Arbeloa, aseguró en conferencia de prensa que el futbolista ha mostrado una evolución positiva, aunque el club prefiere no arriesgarlo.

“Está mucho mejor. Es algo de ir día a día, de ver cómo va evolucionando, pero toda esta semana ha sido muy positiva y cada día está mejor”, explicó el entrenador.

HDAC2ggX0AAm6hV.jfif

La situación médica complica el panorama para el Real Madrid, que enfrenta el partido con varias ausencias importantes.

Entre los jugadores que también se encuentran lesionados o en duda figuran Rodrygo, Jude Bellingham, David Alaba y Éder Militão.

Ante este escenario, Arbeloa señaló que el equipo no se siente en desventaja y afrontará el encuentro con confianza, apostando por el talento ofensivo de Vinícius Júnior como una de las piezas clave.

El enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City es considerado uno de los duelos más esperados de los octavos de final de la UEFA Champions League, con dos de los clubes más poderosos del fútbol europeo disputando el pase a la siguiente ronda. 


Comentarios

