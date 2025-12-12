Podcast
Deportes

Guido Pizarro se convertiría en el DT más joven en ser campeón

Guido Pizarro está a un paso de convertirse en el técnico más joven en coronarse en la Liga MX desde los torneos cortos, si Tigres vence a Toluca

  • 12
  • Diciembre
    2025

A sus 35 años, el técnico argentino, Guido Pizarro, tiene la posibilidad de convertirse en el entrenador más joven en coronarse en la Liga MX desde la instauración de los torneos cortos.

Pizarro tomó las riendas de Tigres el 2 de marzo de 2025, apenas unas horas después de anunciar su retiro como jugador.

La transición fue inmediata y arriesgada, pero el resultado ha sido contundente, en 42 encuentros al mando suma 19 victorias, 16 empates y solo 7 derrotas.

Un torneo que respalda su gestión

Tigres terminó como sublíder del Apertura 2025 con 36 puntos y apenas una derrota en la fase regular, exhibiendo un plantel disciplinado y competitivo que asimiló rápido la idea de su nuevo entrenador.

Su potencial coronación lo colocaría por encima de figuras como Luis Fernando Tena, Manuel Lapuente, Víctor Manuel Vucetich y José Manuel de la Torre, todos campeones a corta edad, pero ninguno tan joven como Pizarro al momento de levantar el título.

presenta-mazatlán-a-víctor-manuel-vucetich-como-su-nuevo-dt.jpg

Un legado doble en Tigres

Cabe destacar que si logra vencer a Toluca, Pizarro también alcanzaría un hito que ningún otro integrante del club ha conseguido, coronarse campeón como jugador y como entrenador con la misma institución.

Como futbolista, sumó cuatro Ligas MX, una Concacaf Champions League y múltiples campeonatos complementarios.

Por otra parte, la ansiada novena estrella permitiría a Tigres igualar a Cruz Azul en campeonatos.


