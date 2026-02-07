Podcast
Guirassy da triunfo al Dortmund y presiona al Bayern

Un gol al minuto 87 de Serhou Guirassy dio al Dortmund victoria 2-1 ante Wolfsburgo y lo acercó a tres puntos del Bayern en la Bundesliga

El Borussia Dortmund recortó distancias en la cima de la Bundesliga tras imponerse 2-1 al Wolfsburgo, gracias a un gol tardío de Serhou Guirassy que dejó al equipo a solo tres puntos del Bayern Múnich.

El conjunto bávaro, que no logró ganar sus dos compromisos más recientes, aún podría recuperar una ventaja de seis unidades si vence este domingo al Hoffenheim, uno de los equipos en mejor forma del campeonato.

El Dortmund tomó la iniciativa en la primera mitad y encontró recompensa al minuto 38, cuando Julian Brandt remató de cabeza un tiro de esquina cobrado por Julian Ryerson para abrir el marcador.

Antes, Maximilian Beier estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo desviado que impactó la parte inferior del travesaño.

Wolfsburgo reaccionó sin contundencia

Tras el descanso, el Wolfsburgo respondió de manera similar. Konstantinos Koulierakis igualó el marcador con un cabezazo tras un tiro libre ejecutado por Maximilian Arnold.

El equipo local dominó gran parte del segundo tiempo y generó varias oportunidades claras. Mohamed Amoura desperdició opciones importantes frente al arco, mientras que Arnold estuvo a centímetros de marcar, pero su disparo se estrelló en el travesaño.

La falta de contundencia terminó por pasar factura.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, Guirassy aprovechó una buena jugada colectiva entre Fábio Silva y Felix Nmecha para marcar el tanto de la victoria al minuto 87.


