Regresan al país 18 peruanos reclutados por Rusia para la guerra

La Cancillería informó este sábado que un grupo de 18 peruanos capturados por Rusia con ofertas laborales supuestamente engañosas para ser enviados al frente de guerra con Ucrania retornarán a Perú en los próximos días, tras las demandas de sus familias, que piden la repatriación de sus allegados.

Así lo señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado: “En el transcurso de las últimas dos semanas se ha logrado concretar de manera exitosa el retorno al Perú de dieciocho connacionales que se presentaron a la sección consular de la Embajada del Perú en Moscú”.

Agregó que prestó a este grupo la debida asistencia y protección, dándole alojamiento y alimentación.

La Cancillería explicó que este domingo 3 de mayo arribaría a Perú un nacional y se espera para este lunes 4 de mayo el arribo de otros seis peruanos, quienes partieron en la mañana de hoy sábado desde Moscú luego de ser auxiliados por la embajada en la capital rusa.

La defensa legal de las familias de peruanos llevados a Rusia, que conforman un grupo de unos 135 afectados solo en Lima, señaló que el vuelo con seis nacionales llegará a la tarde del lunes a la capital, tras haber hecho escala en Estambul.

Otros dos peruanos siguen con retorno pendiente que se espera concretar en los próximos días, sostuvo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

📄Comunicado de Prensa 015-26: 18 connacionales retornan al Perú desde Rusia con apoyo de nuestra Embajada y Sección Consular.



👉https://t.co/qm2qPlHqxV pic.twitter.com/Ehcbot0XM2 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 3, 2026

"Estos avances son producto directo de la gestión del embajador del Perú en la Federación de Rusia y la sección consular en Moscú, que siguiendo instrucciones de la Cancillería, ya han establecido y vienen implementando protocolos para atender a los peruanos que se presenten, según el caso particular", añadió.

Finalmente, señaló que las representaciones diplomáticas en el país euroasiático siguen atentas a cualquier solicitud de peruanos, para lo cual recordó que hay canales de información activos las 24 horas.

En la última semana han interpuesto denuncias familiares de 135 peruanos y este viernes la Fiscalía de Perú ha abierto investigaciones por presunta trata de personas tras conocerse que los peruanos firmaron contratos para ir a trabajar en Rusia en puestos de seguridad u otros, y una vez allí les han quitado el pasaporte y los han enviado a la primera línea de combate en Ucrania.

El Ejecutivo peruano ha pasado a la Embajada de Rusia en Lima una lista de peruanos que se encuentran en la zona de conflicto, pidiendo que “brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud”.

Ante ello, la legación euroasiática manifestó el jueves que proporcionará "en la brevedad posible" datos sobre los peruanos reclutados de acuerdo a las legislaciones de ambos países.

Comentarios