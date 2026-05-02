Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Peru_Rusia_8fac23b994
Internacional

Regresan al país 18 peruanos reclutados por Rusia para la guerra

La Cancillería explicó que este domingo 3 de mayo arribaría a Perú un nacional y se espera para este lunes 4 de mayo el arribo de otros seis peruanos

  • 02
  • Mayo
    2026

La Cancillería informó este sábado que un grupo de 18 peruanos capturados por Rusia con ofertas laborales supuestamente engañosas para ser enviados al frente de guerra con Ucrania retornarán a Perú en los próximos días, tras las demandas de sus familias, que piden la repatriación de sus allegados.

Así lo señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado: “En el transcurso de las últimas dos semanas se ha logrado concretar de manera exitosa el retorno al Perú de dieciocho connacionales que se presentaron a la sección consular de la Embajada del Perú en Moscú”.

Agregó que prestó a este grupo la debida asistencia y protección, dándole alojamiento y alimentación.

La Cancillería explicó que este domingo 3 de mayo arribaría a Perú un nacional y se espera para este lunes 4 de mayo el arribo de otros seis peruanos, quienes partieron en la mañana de hoy sábado desde Moscú luego de ser auxiliados por la embajada en la capital rusa.

La defensa legal de las familias de peruanos llevados a Rusia, que conforman un grupo de unos 135 afectados solo en Lima, señaló que el vuelo con seis nacionales llegará a la tarde del lunes a la capital, tras haber hecho escala en Estambul.

Otros dos peruanos siguen con retorno pendiente que se espera concretar en los próximos días, sostuvo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Estos avances son producto directo de la gestión del embajador del Perú en la Federación de Rusia y la sección consular en Moscú, que siguiendo instrucciones de la Cancillería, ya han establecido y vienen implementando protocolos para atender a los peruanos que se presenten, según el caso particular", añadió.

Finalmente, señaló que las representaciones diplomáticas en el país euroasiático siguen atentas a cualquier solicitud de peruanos, para lo cual recordó que hay canales de información activos las 24 horas.

En la última semana han interpuesto denuncias familiares de 135 peruanos y este viernes la Fiscalía de Perú ha abierto investigaciones por presunta trata de personas tras conocerse que los peruanos firmaron contratos para ir a trabajar en Rusia en puestos de seguridad u otros, y una vez allí les han quitado el pasaporte y los han enviado a la primera línea de combate en Ucrania.

El Ejecutivo peruano ha pasado a la Embajada de Rusia en Lima una lista de peruanos que se encuentran en la zona de conflicto, pidiendo que “brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud”.

Ante ello, la legación euroasiática manifestó el jueves que proporcionará "en la brevedad posible" datos sobre los peruanos reclutados de acuerdo a las legislaciones de ambos países.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26122624787582_967a847a87
La tenista Kostyuk conquista Madrid y lanza mensaje al mundo
ucrania_asegura_perpetro_ataque_contra_terminal_petrolera_rusia_c08ec02f68
Ucrania afirma que perpetró ataque contra terminal petrolera rusa
ashley_young_retiro_11bde51e61
Ashley Young anuncia su retiro del futbol tras 23 años de carrera
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_05_03_T133731_452_eb96f260bb
Cae presunto implicado en triple homicidio en Azcapotzalco
EH_UNA_FOTO_2026_05_03_T132544_148_378e40ee03
Irán reta a EUA: 'mal acuerdo' o guerra inviable
Asume_Ariadna_Montiel_la_dirigencia_nacional_de_Morena_1160x700_3c8c765e9c
Ariadna Montiel asume dirigencia nacional de Morena
publicidad

Más Vistas

reducen_temperatura_en_300_viviendas_nuevo_leon_5b5fd04195
Reducen hasta 6 °C al aplicar aislante en 300 casas de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
publicidad
×