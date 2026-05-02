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Fuerza Regia suma a Karina Esquer, promesa mexicana del básquet

La nacida en Hermosillo, Sonora, es una triunfadora nata, pues con Borregos del Tec ganó un tricampeonato de la Liga ABE y fuela MVP en 2025

  • 02
  • Mayo
    2026

En un movimiento que reafirma su compromiso con el talento nacional y la excelencia deportiva, Fuerza Regia Femenil anunció oficialmente la contratación de Karina Esquer, la actual MVP de la Liga ABE y una de las figuras más brillantes del baloncesto mexicano.

Con 24 años y una trayectoria que combina el éxito universitario con la gloria internacional, la sonorense llega a la capital regiomontana para consolidar la base mexicana del equipo de cara a los próximos retos de la temporada.

Una trayectoria marcada por el oro

Nacida en Hermosillo y con una estatura de 1.70 metros, Esquer no es una desconocida para la afición regiomontana. Formada en los Borregos del Tec de Monterrey, la escolta dominó el circuito universitario de manera absoluta, logrando un histórico tricampeonato en la Liga ABE (2023, 2024 y 2025).

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Su impacto individual en el último año fue incuestionable, pues en 2025 fue MVP, estuvo en el Cuadro Ideal tres años seguidos y dominó la Universiada Nacional.

Especialista en el éxito internacional

Más allá de las duelas tradicionales, Karina Esquer se ha consagrado como una de las mejores exponentes de la modalidad 3x3 a nivel global.

Además, su presencia en la Selección Nacional Mayor ha sido constante. Recientemente, en 2025, fue pieza clave en el equipo mexicano que se proclamó campeón del COCABA, sumando este título a sus participaciones en la AmeriCup y el Centrobasket.

"La incorporación de Karina Esquer fortalece nuestra base nacional y suma a una jugadora con experiencia probada en procesos competitivos de alto nivel", expresó la organización en un comunicado oficial.

Con este fichaje, Fuerza Regia Femenil no solo adquiere puntos y visión de juego, sino también la mentalidad ganadora de una jugadora que ha sabido ser protagonista en cada escenario donde se presenta. La directiva y la afición le dan la bienvenida a la joven promesa que, a partir de hoy, defenderá con orgullo los colores de "La Fuerza".


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