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Nodal pospone shows en Chile y borra todo en Instagram

Este movimiento ocurre en medio de una etapa complicada para el artista, quien recientemente ha estado envuelto en polémicas personales y familiares

  • 02
  • Mayo
    2026

El cantante Christian Nodal volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras anunciar la postergación de sus conciertos en Chile.

La noticia tomó mayor fuerza luego de que el intérprete eliminara todo el contenido de su cuenta de Instagram, dejando su perfil completamente en blanco.

Aunque no se han dado detalles claros sobre las razones, la decisión ha generado múltiples especulaciones sobre su estado personal y profesional.

Este movimiento ocurre en medio de una etapa complicada para el artista, quien recientemente ha estado envuelto en polémicas personales y familiares.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha emitido un comunicado oficial, por lo que sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su situación.


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