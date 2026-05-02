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¡Oh là là! Los Invasores de Nuevo León conquistan París

La siguiente parada para los Invasores será Madrid, España, donde este 9 de mayo tienen ya entradas agotadas para su recital

  • 02
  • Mayo
    2026

Aunque el género musical de los Invasores de Nuevo León es regional mexicano, eso no quiere decir que su alcance se limite, por el contrario, el grupo, con más de 45 años de historia, mostró su alcance celebrando una gira por Europa.

Su primera parada para llevar algo de la tradicional música norteña al otro lado del mundo fue nada menos que París, Francia, donde el grupo tuvo un lleno total en el concierto.

El propio grupo compartió un mensaje de agradecimiento a los asistentes, que, a pesar de estar a más de 8,000 kilómetros de casa, se sintieron cobijados por el calor de la gente.

"Lo que vivimos fue simplemente inolvidable. Gracias a todos los que se dieron cita para acompañarnos en esta noche tan especial. Fue un verdadero éxito, pero sobre todo, un honor y un orgullo poder llevar nuestra música tan lejos y compartir nuestros éxitos con tantas personas que anhelaban vernos y cantar con nosotros. Su energía, su cariño y cada voz que se unió a nuestras canciones hicieron de este momento algo único que se quedará para siempre en nuestro corazón", escribieron en sus redes sociales.

Invasores de Nuevo Leon

La siguiente parada para los Invasores será Madrid, España, donde este 9 de mayo tienen ya entradas agotadas para su recital, que promete ser otra fiesta para celebrar la herencia musical de México en Europa.


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