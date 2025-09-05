Cerrar X
Deportes

Hijo de Marco Martos llega a los Auténticos Tigres de la UANL

Mirko Martos se desempeña como mariscal de campo y estuvo jugando al futbol americano en Estados Unidos, en el equipo de East Texas A&M University

El mariscal de campo Mirko Martos, hijo del exjugador mexicano del futbol americano de la National Football League (NFL), Marco Martos, se comprometió de manera oficial con el programa de Auténticos Tigres de la UANL.

Actualmente, Marco Martos es head coach de Arcángeles de Puebla en la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) y fue de los jugadores más importantes que ha tenido México.

Esto, al grado de jugar en NFL Europa, así como en Broncos de Denver, Vaqueros de Dallas y Panteras de Carolina.

Su hijo estaba jugando al deporte de las tacleadas en Estados Unidos, en East Texas A&M University.

A los 16 años de edad ingresó en la prestigiosa Mater Dei High School, donde pasó de ser una promesa nacional a enfrentar una dura realidad: era el séptimo quarterback en una plantilla repleta de talento División I.

Ese esfuerzo lo catapultó a Texas A&M-Commerce, institución en la que hizo historia al convertirse en el primer quarterback mexicano en jugar un partido oficial de la Liga Universitaria estadounidense; estuvo ahí en los años 2023 y 2024.


