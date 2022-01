Igor Lichnovsky, el nuevo jugador de Tigres

El equipo Al-Shabab Riyadh FC informó a través de su cuenta de Twitter que había acordado vender el contrato del chileno

El Club de Futbol Tigres ya cuenta con central extranjero para el Clausura 2022 y será Igor Lichnovsky, defensa chileno que anteriormente había estado en el Cruz Azul.

El equipo Al-Shabab Riyadh FC informó a través de su cuenta de Twitter que había acordado vender el contrato de Lichnovsky.

"La junta directiva del Club Al Shabab aprobó la oferta presentada por el club mexicano Tigres para adquirir el contrato del jugador Igor Lichnovsky durante el actual período de inscripción, agradeciendo al jugador el tiempo que estuvo con nosotros", publicó el club saudí en sus redes sociales.

Cabe señalar que el futbolista, de 27 años de edad, jugó un total de 34 partidos con el Al Shabab y anotó cuatro goles. Fue en 2020 cuando Lichnovsky dejó al Cruz Azul.

Días atrás el chileno había comentado que además de la propuesta de Tigres, también fue buscado por Flamengo de Brasil; sin embargo, aclaró que actualmente toma decisiones en base a su fe.

"Ya no soy el Igor que tenía 20 años y se fue a Porto, el que buscaba el éxito y la gloria. Dios está llevando mi vida. A veces se dice que el cristiano es muy emocional, pero no me dejo llevar por mis emociones, sino que por hechos. Leo mucho el Nuevo Testamento y me baso en eso", explicó.