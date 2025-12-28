Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
policia_mcallen_ad2c8e2c88
Tamaulipas

Policía de McAllen investiga posible homicidio de empresario

La policía indaga la muerte de un hombre de 61 años, hallado con heridas de bala en un establecimiento de North Ware Road

  • 28
  • Diciembre
    2025

La Policía de McAllen investiga un posible homicidio ocurrido la tarde del sábado 27 de diciembre en un negocio ubicado en el 800 North Ware Road, en esta ciudad.

De acuerdo con un boletín oficial del Departamento de Policía de McAllen, los agentes respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 3:51 p.m., en la que se reportó que una persona se encontraba en el suelo, aparentemente herida por disparos y sin respirar. Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron que la víctima no respondía, no presentaba pulso y mostraba lesiones compatibles con impactos de bala.

La persona fallecida fue identificada como Eddy Betancourt, de 61 años de edad, con último domicilio conocido en Mission, Texas. Según la información proporcionada por las autoridades, fue una persona quien realizó el reporte y alertó a la policía tras encontrar a la víctima dentro del establecimiento.

El Departamento de Policía de McAllen informó que este caso está siendo investigado como homicidio y que la investigación continúa en curso. Las autoridades señalaron que trabajan de manera conjunta con agencias locales, estatales y federales para esclarecer los hechos y lograr la detención de la persona o personas responsables.

La policía solicita la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que cuente con información relacionada con este crimen puede comunicarse directamente con el Departamento de Policía de McAllen al 956-681-2000. También se pueden enviar denuncias anónimas a McAllen Crime Stoppers al 956-687-TIPS (8477) o a través de la aplicación móvil P3 Tips. La información que conduzca a un arresto podría ser elegible para una recompensa en efectivo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ataque_armado_en_Jalisco_deja_dos_muertos_y_cinco_heridos_e9601b0093
Ataque armado en Jalisco deja dos muertos y cinco heridos
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
EH_COLLAGE_2025_12_29_T095425_099_5da519f7cf
Sobreviviente narra el momento del impacto del Tren Interoceánico
publicidad

Últimas Noticias

Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
fd666a49_9461_4106_915f_acb732e67684_22e9b97ed4
Frente frío 25 provoca apagones y daños eléctricos en Reynosa
df1c6f5c_0d8a_4264_9833_bd7bf4c7e9f2_17b5e5ac38
Payasos impulsan convivencia familiar con futbol en Reynosa
publicidad

Más Vistas

G9_L_Pum_Xo_AA_6cy_H_c7854e1dc8
Choque de autobús y tráiler en Tamaulipas deja dos muertos
G9_Hd_i_KWMA_Ab7dc_3d329155d0
José Urquidy refuerza a Leones del Escogido en LIDOM
drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
publicidad
×