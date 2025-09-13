Cerrar X
Deportes

IndyCar cancela su debut en México por impacto del Mundial 2026

IndyCar confirmó que no se llevará a cabo la carrera en México en 2026, citando como motivo principal la celebración de la Copa del Mundo FIFA

  • 13
  • Septiembre
    2025

IndyCar confirmó que no se llevará a cabo la carrera en México en 2026, citando como motivo principal la celebración de la Copa del Mundo FIFA, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

El director ejecutivo de Penske Entertainment Corp, dueña de la serie, explicó que a pesar de los avances en la organización junto al Autódromo Hermanos Rodríguez y el promotor local, “el impacto significativo del Mundial de Fútbol del próximo año resultó demasiado desafiante como para garantizar el éxito del evento con las fechas disponibles durante el verano”.

Esta decisión convierte a IndyCar en la segunda categoría que menciona al Mundial 2026 como obstáculo para competir en México, tras el anuncio de NASCAR Cup.

Aunque el directivo señaló que lo ideal era programar la carrera después de Dallas en abril, la fecha veraniega resultó complicada.

Miles afirmó que la posibilidad de una futura carrera en México sigue abierta: “Esperamos que el evento pueda estar en el calendario tan pronto como se presente la oportunidad adecuada".

Por su parte, el piloto mexicano Pato O’Ward respaldó la decisión, destacando que buscan un evento “hecho para perdurar” y con la fecha correcta para que aficionados y patrocinadores lo respalden plenamente.


Comentarios

