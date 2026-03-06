Timbiriche volverá al escenario rumbo al Mundial 2026

La emblemática agrupación Timbiriche confirmó su regreso a los escenarios para ofrecer un espectáculo especial que formará parte de las celebraciones previas al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El esperado reencuentro tendrá lugar dentro del evento musical “México Vibra”, una serie de presentaciones que reunirán a reconocidos artistas latinoamericanos en los días previos al arranque de la justa mundialista.

Un concierto previo al inicio del Mundial

Las presentaciones están programadas para los días 9 y 10 de junio en la Ciudad de México, apenas horas antes del partido inaugural del Mundial que enfrentará a la Selección de México contra la Selección de Sudáfrica.

El espectáculo busca convertirse en una gran celebración musical que combine la pasión del fútbol con la nostalgia de varias generaciones que crecieron escuchando a la banda.

Durante el concierto se espera que vuelvan a sonar clásicos que marcaron al pop latino como "Besos de ceniza", "Si no es ahora" y "Soy un desastre", canciones que consolidaron al grupo como uno de los más influyentes de la música en español durante los años ochenta y noventa.

Hasta ahora no se ha confirmado qué miembros de la agrupación participarán en este reencuentro, lo que ha generado especulación entre los seguidores del grupo.

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Paulina Rubio, conocida como la “Chica Dorada”, quien formó parte de Timbiriche durante una etapa clave de su historia.

El espectáculo contará además con la participación de otras figuras destacadas de la música latina, entre ellas Alejandro Fernández, Carín León, Emmanuel, Mijares, Lucero y Carla Morrison.

Un reencuentro que revive la historia del pop mexicano

Cabe recordar que la última vez que Timbiriche compartió escenario fue en 2017, cuando realizaron una gira conmemorativa por su 35 aniversario que recorrió varias ciudades de México y Latinoamérica.

