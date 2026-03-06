Anuncia Harfuch Plan Kukulkán rumbo al Mundial 2026

El gobierno federal presentó la estrategia Plan Kukulkán, un amplio dispositivo de seguridad con el que México busca garantizar la protección durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que el país organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Durante la conferencia matutina realizada en Zapopan, Jalisco, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el plan busca garantizar condiciones de seguridad antes, durante y después del torneo.

“El gobierno de México en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México implementa la estrategia de seguridad denominada Plan Kukulkán, diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional”, declaró.

El funcionario destacó que el país se prepara para recibir a millones de visitantes y delegaciones internacionales en uno de los eventos deportivos más relevantes del mundo.

Coordinación entre autoridades y organismos internacionales

El Plan Kukulkán integra la participación de más de 20 dependencias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades sede.

Dicha estrategia contempla también mecanismos de cooperación con FIFA y con autoridades de seguridad de Estados Unidos y Canadá para reforzar el intercambio de información y la planeación operativa.

Según explicó García Harfuch, se realizarán ejercicios de simulación a gran escala, capacitación especializada y homologación de protocolos para responder de manera inmediata ante cualquier riesgo.

Además, se instalaron mesas de coordinación estratégica con representantes de la FIFA y del gabinete de seguridad federal para anticipar escenarios y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Tres fuerzas de tarea para las sedes mundialistas

El jefe del Centro de Coordinación para el Mundial 2026, el general Román Villalvazo Barrios, explicó que la estrategia contempla la creación de tres Fuerzas de Tarea Conjuntas, una para cada sede del torneo en México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Para México implica dos retos: mostrar un país confiable, seguro y organizado ante la comunidad internacional, y demostrar la capacidad del Estado mexicano para hacer frente a amenazas contra la seguridad nacional”, explicó.

Además, se establecerán siete agrupamientos conjuntos en sedes alternas donde las selecciones realizarán entrenamientos durante el torneo.

Estos organismos temporales estarán integrados por cerca de 20 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, además de más de 55 mil elementos de seguridad pública y personal de seguridad privada, lo que eleva el despliegue total a más de 99 mil efectivos.

El operativo incluirá 188 binomios canófilos especializados en detección de explosivos y narcóticos, unidades montadas y más de 2 mil 100 vehículos militares, además de 378 unidades civiles para escoltas de delegaciones y funcionarios.

También se utilizarán 24 aeronaves, sistemas antidrones, drones de vigilancia y equipo especializado para detectar amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.

Cabe señalar que las autoridades diseñaron un esquema de seguridad basado en cinturones de protección alrededor de aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento, estadios y zonas de fanáticos.

En cada punto se establecerán dispositivos de seguridad inmediata, mediata y lejana, además de un cuarto cinturón de refuerzo en zonas de mayor concentración de personas.

El plan contempla además un sistema de defensa aérea dividido en cinco capas de vigilancia, desde los 25 mil pies de altura hasta operaciones con sistemas antidrones.

Entre los recursos se desplegarán aeronaves de gran alcance, plataformas con radares, aviones de interceptación F-5 y T-6 Texan, así como helicópteros de reacción inmediata para evacuaciones médicas o apoyo aéreo.

Para reforzar la seguridad, el gobierno emitirá un acuerdo presidencial que delimitará zonas especiales de vigilancia aérea en torno a las sedes del Mundial.

Marina reforzará seguridad en puertos y aeropuertos

Por su parte, el representante de la Armada de México, el general Ramón Lara, informó que la institución desplegará más de 12 mil elementos navales para proteger instalaciones estratégicas.

“Tendremos que prevenir, identificar y mitigar cualquier riesgo o amenaza contra las personas, el espacio aéreo y las aguas territoriales del mar mexicano”, explicó.

El operativo contempla vigilancia en puertos del Golfo y del Pacífico, patrullajes marítimos, monitoreo en marinas turísticas y operaciones de inteligencia para detectar posibles amenazas.

La Marina también participará en labores de ciberseguridad, monitoreo de redes abiertas y dark web para identificar riesgos potenciales durante el evento.

Dentro de los preparativos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está siendo modernizado con nueva tecnología de seguridad.

Entre las mejoras destacan 40 filtros migratorios autónomos, sistemas de inspección con rayos X para revisar el 100 por ciento de la carga, así como sistemas antidrones capaces de detectar y neutralizar dispositivos a cinco kilómetros de distancia.

El aeropuerto también contará con 3 mil 240 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, nuevas áreas de documentación, remodelación de salas y ampliación de zonas de servicio para mejorar la movilidad de pasajeros.

Por su parte, las autoridades prevén que las obras queden listas en mayo, con el objetivo de agilizar el flujo de visitantes durante la justa mundialista.

Comentarios