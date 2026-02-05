Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_7_260e37cbfd
Deportes

49ers y Rams se enfrentarán en Australia la próxima temporada

El encuentro se celebrará en el Melbourne Cricket Ground (MCG), recinto con capacidad superior a los 100 mil espectadores

  • 05
  • Febrero
    2026

La National Football League (NFL) confirmó que los San Francisco 49ersLos Angeles Rams disputarán el primer partido de temporada regular en Australia, como parte del calendario internacional de la temporada 2026.

El encuentro se celebrará en el Melbourne Cricket Ground (MCG), recinto con capacidad superior a los 100 mil espectadores, y marcará un precedente al ser la primera ocasión en que un juego oficial de la NFL se realice en territorio australiano.

¿Por qué 49ers y Rams jugarán en Melbourne?

La designación de este duelo responde al programa de expansión global de la liga, que busca llevar partidos oficiales fuera de EUA a nuevos mercados con alto potencial de audiencia.

En este caso, los Rams fungirán como equipo local, ya que cuentan con derechos de mercadotecnia internacional en Australia dentro del esquema de posicionamiento global que impulsa la NFL.

Rivalidad divisional en un escenario histórico

El partido no solo tiene valor por su sede, sino también por el contexto deportivo, ya que 49ers y Rams pertenecen a la misma división, la NFC West, lo que convierte el encuentro en un duelo con implicaciones competitivas dentro de la temporada.

Este factor añade interés al evento, al tratarse de dos franquicias con historial reciente de enfrentamientos relevantes dentro de la Conferencia Nacional.

Parte de un calendario internacional sin precedentes

El juego en Melbourne forma parte de un calendario que contempla nueve partidos internacionales durante la temporada 2026, con sedes confirmadas en Europa, América Latina y Oceanía.

La liga ha señalado que esta estrategia busca consolidar nuevos mercados, fortalecer la base de aficionados fuera de EUA y posicionar el futbol americano como un espectáculo deportivo de alcance global.

Fecha y detalles por anunciar

Aunque la NFL ya confirmó el enfrentamiento y la sede, la fecha y el horario oficial aún no han sido revelados. Se prevé que el anuncio forme parte de la presentación completa del calendario de la temporada 2026 en los próximos meses.

El evento en el MCG será observado como una referencia para futuras ediciones de la Serie Internacional, que podría considerar a Australia como sede recurrente en los siguientes años.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

copa_rey_semifinales_3e1398040e
Definidos los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey
Whats_App_Image_2026_02_06_at_1_20_45_AM_d201491794
Súper Rayados: es la mejor ofensiva del Clausura 2026
Whats_App_Image_2026_02_05_at_11_10_39_PM_96962bebdc
Tigres Femenil vence a Cruz Azul y liga su partido 22 sin derrota
publicidad

Últimas Noticias

bajan_30_himicidios_michoacan_c2b0fb21f1
Plan Michoacán redujo 30% los homicidios en el estado: Gobierno
helicopteros_estados_unidos_mexico_14ea339c34
Autoriza México ingreso de aeronaves de Estados Unidos
copa_rey_semifinales_3e1398040e
Definidos los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×