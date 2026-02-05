49ers y Rams se enfrentarán en Australia la próxima temporada

La National Football League (NFL) confirmó que los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams disputarán el primer partido de temporada regular en Australia, como parte del calendario internacional de la temporada 2026.

El encuentro se celebrará en el Melbourne Cricket Ground (MCG), recinto con capacidad superior a los 100 mil espectadores, y marcará un precedente al ser la primera ocasión en que un juego oficial de la NFL se realice en territorio australiano.

¿Por qué 49ers y Rams jugarán en Melbourne?

La designación de este duelo responde al programa de expansión global de la liga, que busca llevar partidos oficiales fuera de EUA a nuevos mercados con alto potencial de audiencia.

En este caso, los Rams fungirán como equipo local, ya que cuentan con derechos de mercadotecnia internacional en Australia dentro del esquema de posicionamiento global que impulsa la NFL.

Rivalidad divisional en un escenario histórico

El partido no solo tiene valor por su sede, sino también por el contexto deportivo, ya que 49ers y Rams pertenecen a la misma división, la NFC West, lo que convierte el encuentro en un duelo con implicaciones competitivas dentro de la temporada.

Este factor añade interés al evento, al tratarse de dos franquicias con historial reciente de enfrentamientos relevantes dentro de la Conferencia Nacional.

Parte de un calendario internacional sin precedentes

El juego en Melbourne forma parte de un calendario que contempla nueve partidos internacionales durante la temporada 2026, con sedes confirmadas en Europa, América Latina y Oceanía.

La liga ha señalado que esta estrategia busca consolidar nuevos mercados, fortalecer la base de aficionados fuera de EUA y posicionar el futbol americano como un espectáculo deportivo de alcance global.

Fecha y detalles por anunciar

Aunque la NFL ya confirmó el enfrentamiento y la sede, la fecha y el horario oficial aún no han sido revelados. Se prevé que el anuncio forme parte de la presentación completa del calendario de la temporada 2026 en los próximos meses.

El evento en el MCG será observado como una referencia para futuras ediciones de la Serie Internacional, que podría considerar a Australia como sede recurrente en los siguientes años.

Comentarios