Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tigres_femenil_vs_cruz_azul_369d610e07
Deportes

Tigres Femenil recibe a Cruz Azul y buscará seguir con su invicto

Las dirigidas por Martínez Losa han cargado con la victoria en 12 de sus enfrentamientos y en cuatro más igualaron en el marcador

  • 05
  • Febrero
    2026

Han pasado ya 174 días desde aquella noche del viernes 15 de agosto de 2025 cuando las ‘Amazonas’ perdían 3-2 ante las ‘Tuzas’ del Pachuca en el ‘Volcán’. Y luego de disputar 21 enfrentamientos oficiales de la Liga Mx Femenil en donde no conocen la derrota, esta noche reciben en su cueva a la ‘Máquina azul’, equipo con el que también no pierden.

Las actuales monarcas de la Liga Mx Femenil, quienes son dirigidas por el español Pedro Martínez Losa, enfrentarán en punto de las 20:00 horas a las ‘cementeras’ y quien impartirá la justicia será la Árbitra Central irá la monclovense Cesia Deysire Campos Sánchez.

Para esta batalla las de la ‘U’ portarán su tradicional uniforme en amarillo total, por su parte, la escuadra que comanda el capitalino Diego Testas Fernández, saldrá luciendo su vestimenta totalmente en color azul.

UNA MÁQUINA QUE NO PITA

La historia marca que son 16 duelos los que han sostenido las de la ‘U’ en contra de las del Cruz Azul en la Liga BBVA Mx Femenil, en donde se toman en cuenta los juegos oficiales de Liga y Liguilla. 

Las dirigidas por Martínez Losa han cargado con la victoria en 12 de sus enfrentamientos y en cuatro más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 34 veces y les propinaron siete tantos solamente.

Los 34 gritos de gol los produjeron Stephany Mayor en cinco ocasiones, en otras cuatro veces fue Lizbeth Ovalle quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las tres anotaciones realizadas por María Sánchez y Nancy Antonio. 

WhatsApp Image 2026-02-05 at 4.35.29 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_05_at_11_10_39_PM_96962bebdc
Tigres Femenil vence a Cruz Azul y liga su partido 22 sin derrota
Whats_App_Image_2026_02_01_at_10_03_14_PM_619f92dad5
Coinciden tres religiones en festejo de La Candelaria
deportes_diana_ordonez_9708c0e646
Ordoñez sale al rescate y Tigres Femenil empata 2-2 con Pachuca
publicidad

Últimas Noticias

bajan_30_himicidios_michoacan_c2b0fb21f1
Plan Michoacán redujo 30% los homicidios en el estado: Gobierno
helicopteros_estados_unidos_mexico_14ea339c34
Autoriza México ingreso de aeronaves de Estados Unidos
copa_rey_semifinales_3e1398040e
Definidos los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×