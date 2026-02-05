Podcast
Internacional

Persona es acusada por amenazar agentes de ICE por Internet

Los fiscales señalan que el acusado instó a confrontar, agredir, obstaculizar, oponerse y resistirse a los agentes federales

Un hombre de Minneapolis fue arrestado por cargos relacionados con acoso cibernético y por presuntamente amenazar con matar o agredir a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que participan en operativos migratorios en Minnesota, de acuerdo con una denuncia federal presentada esta semana.

El acusado, identificado como Kyle Wagner, de 37 años, enfrenta una denuncia formal mientras se determina si el caso avanzará hacia una acusación que permita llevar el proceso a juicio. La querella fue presentada el martes y desprecintada el jueves en un tribunal federal de Detroit, Michigan.

¿De qué se le acusa al sujeto?

Según la denuncia, Wagner habría utilizado sus cuentas de Facebook e Instagram para publicar mensajes en los que alentaba a sus seguidores a confrontar físicamente a agentes federales, además de compartir información personal de personas vinculadas con el apoyo a las operaciones del ICE.

Los fiscales señalan que el acusado instó a “confrontar, agredir, obstaculizar, oponerse y resistirse” a los agentes federales, a quienes se refirió con calificativos ofensivos, y publicó un video en el que afirmaba que estaba dispuesto a actuar directamente contra el personal del ICE.

La denuncia también documenta que Wagner habría difundido el teléfono, fecha de nacimiento y dirección de un individuo descrito como “pro-ICE”, residente en Oak Park, Michigan, y posteriormente reconoció que la información correspondía al domicilio de los padres de esa persona.

Señalamientos sobre afiliaciones y mensajes en redes

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, indicó en un comunicado que el acusado habría publicado amenazas directas y datos personales de agentes federales en internet, además de señalar una presunta afinidad con grupos identificados bajo el término antifa.

Antifa es una denominación general utilizada para referirse a colectivos que se oponen a movimientos fascistas y neonazis, y no corresponde a una organización formal única. En septiembre, el presidente Donald Trump anunció su intención de designar a antifa como una “organización terrorista”.

El caso es presentado en Michigan 

Aunque los hechos descritos ocurrieron principalmente en Minnesota, el expediente judicial fue presentado en Michigan debido a que el presunto doxeo tuvo relación directa con un residente de ese estado. Hasta el momento, fiscales federales no han precisado públicamente los motivos detallados de esta decisión procesal.

Los registros judiciales indican que Wagner no contaba con un abogado registrado al momento de desprecintarse la denuncia.

Contexto de tensión por operativos migratorios

El caso ocurre en medio de un escenario de tensión relacionado con las operaciones migratorias en Minnesota. El llamado “zar fronterizo” de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció recientemente el retiro de cerca de 700 agentes federales de la zona, condicionado a una mayor cooperación local y a la reducción de interferencias durante los operativos.

De manera paralela, la oficina del fiscal federal en Minnesota ha registrado renuncias recientes y una carga significativa de trabajo vinculada a litigios migratorios. El fiscal principal, Dan Rosen, informó ante una corte federal que su oficina enfrenta una “avalancha de nuevos litigios” y una reducción operativa en su división civil.

Rosen detalló que el personal jurídico trabaja jornadas extendidas, incluidos fines de semana y días feriados, para atender audiencias urgentes relacionadas con procesos derivados de estas acciones federales.

El proceso contra Wagner continuará mientras se define si la denuncia se transforma en una acusación formal que permita llevar el caso a juicio en los próximos meses.

 


