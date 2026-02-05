Casa Blanca insiste en que EUA y Cuba están 'negociando'

La Casa Blanca insistió este jueves en que Estados Unidos y Cuba están en negociaciones e instó a La Habana a realizar declaraciones "prudentes".

Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt reiteró que el presidente Donald Trump cuenta con la disposición de entablar el diálogo.

"Como ya he reiterado, el presidente Trump siempre tiene voluntad de apostar por la diplomacia, y creo que eso es algo que de hecho está teniendo lugar con el Gobierno cubano", explicó

Sugiere que Cuba debe ser más 'prudente'

Leavitt también afirmó que ante la situación que vive Cuba deberían ser más "prudentes", en referencia a las declaraciones brindadas horas antes por el mandatario Miguel Díaz-Canel frente a La Habana.

"Creo que, dado que el Gobierno cubano está en sus últimas y que el país está a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de Estados Unidos" añadió.

Desde la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el Gobierno interino de Caracas ha cesado de enviar petróleo a la isla, lo que ha ahondado la grave situación económica que afronta Cuba.

El propio Trump, que ha asegurado varias veces que el Gobierno de Diaz-Canel está al borde del colapso, firmó la semana pasada una orden ejecutiva para sancionar a todos los países que envíen crudo a Cuba, según la agencia EFE.

