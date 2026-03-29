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Verstappen analiza futuro en F1; podría ser su última temporada

Entonces simplemente piensas: ¿vale la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia?, exclamó el cuatro veces campeón

  • 29
  • Marzo
    2026

El piloto Max Verstappen aún no descarta retirarse de la Fórmula 1 ante las nuevas políticas aplicadas en la presente temporada.

Gana Verstappen en Qatar y el título se define en Abu Dabi.jpg

El cuatro veces campeón volvió a expresar su descontento el domingo tras terminar octavo en el Gran Premio de Japón, que ganó el joven de 19 años, Kimi Antonelli.

"En privado estoy muy feliz. También esperas 24 carreras. Esta vez son 22. Pero normalmente 24. Y entonces simplemente piensas: ¿vale la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia? ¿Viendo más a mis amigos cuando no estás disfrutando tu deporte?", exclamó Verstappen.

El neerlandés, de 28 años, afirmó que la actual temporada podría ser la última que desempeña en el gran circuito.

"Quiero estar aquí para divertirme, pasarla muy bien y disfrutar. En este momento, eso no es realmente el caso.

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Por supuesto que disfruto ciertos aspectos. Disfruto trabajar con mi equipo. Es como una segunda familia. Pero una vez que me siento en el coche, lamentablemente no es lo más disfrutable. Lo intento. Me sigo diciendo todos los días que intento disfrutarlo. Simplemente es muy difícil".

La Fórmula 1 ahora se toma un receso de cinco semanas, con las carreras programadas para abril en Bahréin y Arabia Saudita canceladas debido a la guerra en Irán.

Te recomendamos: Cancelan GPs de Bahréin y Arabia Saudita por guerra

Verstappen califica a F1 como una 'jungla' por nuevo reglamento

Max Verstappen criticó este jueves a la Fórmula 1 al calificarla como "una jungla" tras quedar en sexto lugar de la parrilla en el Gran Premio de Australia, primer circuito en el que se efectuaron las nuevas regulaciones técnicas de 2026.

Durante las conferencias de prensa brindadas en Shanghái, el cuatro veces campeón del mundo fue bastante rudo al calificar el reglamento.

Aquí te presentamos la nota completa: Verstappen califica a F1 como una 'jungla' por nuevo reglamento


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