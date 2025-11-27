Cerrar X
Adonai_Escobedo_75a8ab5c14
Deportes

Inhabilitan a Adonai Escobedo por errores en Rayados vs América

Tanto Adonai, como quien fue árbitro central del encuentro, cometieron errores que la Comisión de Árbitros consideró muy graves, por lo que fueron sancionados

  27
  Noviembre
    2025

Apenas un día después de que Rayados derrotara 2-0 al América en los Cuartos de Final de Ida en Liga MX, la Comisión de Arbitraje suspendió al director del VAR, Adonai Escobedo, por los errores que cometió en el encuentro y que perjudicaron a un equipo.

Pero él no fue el único suspendido, pues también se tomaron acciones en contra del Jesús Rafael Valle, quien para este encuentro partió como árbitro central, también cometiendo varios errores durante todo el compromiso.

De acuerdo con información de David Medrano, ninguno de los dos silbantes volvería a ver acción durante la Liguilla como castigo por su bajo rendimiento.

Estos fueron los errores arbitrales en el Rayados vs América

Dentro de las múltiples fallas en el criterio para marcar faltas menores, una acción que llamó mucho la atención fue una entrada del "Tecatito" Corona sobre el mediocampista azulcrema, Álvaro Fidalgo.

En ella, el mexicano entró con los tacos por delante para luchar por un balón, aunque terminó pisando directamente al español, acción que debió ser tarjeta roja y no fue señalada por el VAR.

De igual manera, una entrada de Ricardo Chávez sobre Brian Rodríguez pudo ser considerada como tarjeta roja, aunque terminó siendo amonestación.


Comentarios

