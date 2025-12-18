Investigan muerte de futbolista del Barcelona de Ecuador

La Policía de Ecuador mantiene abierta la investigación por el asesinato del futbolista ecuatoriano Mario Pineida, exseleccionado nacional y jugador del Barcelona Sporting Club, quien fue atacado a balazos la noche del miércoles en la ciudad de Guayaquil.

El crimen, que también dejó como saldo una mujer fallecida y otra herida, ocurrió en un local de venta de carne y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre el video difundido.

Ataque captado en cámaras

En las grabaciones se observa a Pineida, de 33 años, salir del establecimiento cuando es interceptado por dos sujetos armados, uno con casco de motocicleta y otro con gorra, quienes disparan a quemarropa.

Una mujer que se encontraba en el lugar también fue atacada de forma directa, mientras que los agresores huyeron tras el atentado.

Consultada por la agencia AP, la Policía confirmó que el caso sigue en proceso de investigación y no se han dado a conocer detenciones.

Versiones preliminares

El coronel Edison Palacios, jefe policial en Guayaquil, señaló que de acuerdo con testimonios, “dos sujetos a bordo de motocicletas atentaron contra la vida de dos personas”.

Indicó además que la mujer fallecida era la pareja actual del jugador y que la madre de Pineida resultó herida durante el ataque.

El Ministerio del Interior informó que el caso está en manos de la Dirección de Investigación de Delitos Contra la Vida, sin ofrecer mayores detalles.

Trayectoria deportiva

Mario Pineida fue lateral izquierdo del Barcelona SC desde 2016, club con el que conquistó los títulos nacionales de 2016 y 2020.

En 2021 tuvo un paso por el Fluminense de Brasil y disputó nueve partidos con la selección ecuatoriana, incluyendo participación en la Copa América.

Barcelona Sporting Club confirmó el fallecimiento a través de un comunicado, en el que lamentó profundamente lo ocurrido y adelantó que más adelante dará a conocer detalles sobre los homenajes póstumos.

Comentarios