Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
policia_ecuador_futbolista_b5c505f069
Deportes

Investigan muerte de futbolista del Barcelona de Ecuador

La Policía de Ecuador mantiene abiertas las investigaciones por el asesinato del futbolista Mario Pineida en Guayaquil. El ataque, fue captado en video

  • 18
  • Diciembre
    2025

La Policía de Ecuador mantiene abierta la investigación por el asesinato del futbolista ecuatoriano Mario Pineida, exseleccionado nacional y jugador del Barcelona Sporting Club, quien fue atacado a balazos la noche del miércoles en la ciudad de Guayaquil.

El crimen, que también dejó como saldo una mujer fallecida y otra herida, ocurrió en un local de venta de carne y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre el video difundido.

Ataque captado en cámaras

En las grabaciones se observa a Pineida, de 33 años, salir del establecimiento cuando es interceptado por dos sujetos armados, uno con casco de motocicleta y otro con gorra, quienes disparan a quemarropa.

Una mujer que se encontraba en el lugar también fue atacada de forma directa, mientras que los agresores huyeron tras el atentado.

Consultada por la agencia AP, la Policía confirmó que el caso sigue en proceso de investigación y no se han dado a conocer detenciones.

Versiones preliminares

El coronel Edison Palacios, jefe policial en Guayaquil, señaló que de acuerdo con testimonios, “dos sujetos a bordo de motocicletas atentaron contra la vida de dos personas”.

Indicó además que la mujer fallecida era la pareja actual del jugador y que la madre de Pineida resultó herida durante el ataque.

El Ministerio del Interior informó que el caso está en manos de la Dirección de Investigación de Delitos Contra la Vida, sin ofrecer mayores detalles.

Trayectoria deportiva

Mario Pineida fue lateral izquierdo del Barcelona SC desde 2016, club con el que conquistó los títulos nacionales de 2016 y 2020.

En 2021 tuvo un paso por el Fluminense de Brasil y disputó nueve partidos con la selección ecuatoriana, incluyendo participación en la Copa América.

Barcelona Sporting Club confirmó el fallecimiento a través de un comunicado, en el que lamentó profundamente lo ocurrido y adelantó que más adelante dará a conocer detalles sobre los homenajes póstumos.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_4_23_33_PM_7c2ce04c83
Detienen a joven que baleó a adolescente en Monterrey
cinta_policia_700b2e981d
Catean bodega y aseguran droga en Escobedo; caen seis
EH_CONTEXTO_12_b1547f7324
Joven apuñala a 12 personas en Taiwán; van tres muertos
publicidad

Últimas Noticias

sismografo_21470d456b
Se registra sismo en el municipio de Santa Catarina
desfile_scobedo_sannicolas_2025_c3b4b91736
Desfile Navideño recorre las calles de Escobedo y San Nicolás
MERITO_JOVEN_1_2207611e7e
Municipio de Monterrey reconoce a jóvenes por sus aportaciones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×