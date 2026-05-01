Avanza Sinner a final de Madrid y va por marca histórica

Jannik Sinner avanzó a la final del Abierto de Madrid tras imponerse por 6-2 y 6-4 al francés Arthur Fils, resultado con el que extendió su racha a 22 victorias consecutivas en el circuito ATP. El italiano, número uno del mundo, mantiene un nivel dominante en torneos Masters 1000.

En la final se medirá ante Alexander Zverev, actual número tres del ranking, en un duelo que se ha repetido en instancias decisivas recientes y que vuelve a poner frente a frente a dos de los jugadores más consistentes del circuito.

¿Qué busca lograr Sinner en el Abierto de Madrid?

Sinner intentará convertirse en el primer tenista en ganar cinco torneos Masters 1000 consecutivos, una marca inédita en la historia del tenis. Su camino reciente respalda esa posibilidad, tras coronarse en Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Además, el italiano ha superado a Zverev en sus últimos enfrentamientos en semifinales de torneos de alto nivel, incluyendo París, Indian Wells, Miami y Montecarlo, todos sin ceder un solo set.

¿Cómo llega Zverev a la final?

El alemán avanzó tras derrotar al belga Alexander Blockx por 6-2 y 7-5, mostrando solidez en momentos clave. Zverev disputará su cuarta final en Madrid, torneo donde ya ha levantado el título en dos ocasiones.

“Tengo muchas ganas de jugar otra vez contra Jannik y espero un partido duro”, señaló el alemán, quien confía en su experiencia en la superficie de arcilla.

¿Qué otros logros alcanzó Sinner?

Con su victoria en semifinales, Sinner alcanzó las 350 victorias como profesional, convirtiéndose en el primer jugador nacido en la década de 2000 en lograrlo. También se integró a un grupo selecto de tenistas que han llegado a la final en los nueve torneos Masters 1000.

En ese listado figuran nombres como Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal, lo que dimensiona el momento que atraviesa el italiano en el circuito.

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