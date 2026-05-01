Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Jannik_Sinner_daa11216c0
Deportes

Avanza Sinner a final de Madrid y va por marca histórica

En la final se medirá ante Alexander Zverev, actual número tres del ranking, en un duelo que se ha repetido en instancias decisivas recientes.

  • 01
  • Mayo
    2026

Jannik Sinner avanzó a la final del Abierto de Madrid tras imponerse por 6-2 y 6-4 al francés Arthur Fils, resultado con el que extendió su racha a 22 victorias consecutivas en el circuito ATP. El italiano, número uno del mundo, mantiene un nivel dominante en torneos Masters 1000.

En la final se medirá ante Alexander Zverev, actual número tres del ranking, en un duelo que se ha repetido en instancias decisivas recientes y que vuelve a poner frente a frente a dos de los jugadores más consistentes del circuito.

¿Qué busca lograr Sinner en el Abierto de Madrid?

Sinner intentará convertirse en el primer tenista en ganar cinco torneos Masters 1000 consecutivos, una marca inédita en la historia del tenis. Su camino reciente respalda esa posibilidad, tras coronarse en Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Además, el italiano ha superado a Zverev en sus últimos enfrentamientos en semifinales de torneos de alto nivel, incluyendo París, Indian Wells, Miami y Montecarlo, todos sin ceder un solo set.

¿Cómo llega Zverev a la final?

El alemán avanzó tras derrotar al belga Alexander Blockx por 6-2 y 7-5, mostrando solidez en momentos clave. Zverev disputará su cuarta final en Madrid, torneo donde ya ha levantado el título en dos ocasiones.

“Tengo muchas ganas de jugar otra vez contra Jannik y espero un partido duro”, señaló el alemán, quien confía en su experiencia en la superficie de arcilla.

¿Qué otros logros alcanzó Sinner?

Con su victoria en semifinales, Sinner alcanzó las 350 victorias como profesional, convirtiéndose en el primer jugador nacido en la década de 2000 en lograrlo. También se integró a un grupo selecto de tenistas que han llegado a la final en los nueve torneos Masters 1000.

En ese listado figuran nombres como Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal, lo que dimensiona el momento que atraviesa el italiano en el circuito.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

carlos_alcaraz_hermano_gana_debut_sub16_abierto_madrid_bca72555e9
Hermano de Carlos Alcaraz debuta con victoria en Sub16 de Madrid
AP_26119641353743_8923778880
Potapova hace historia en Madrid y avanza a semifinales
019d9008a4b822089e361d1a5f9c40c718bdfed9w_87666d1dc3
Jódar hace historia en Madrid y reta a Sinner en cuartos de final
publicidad

Últimas Noticias

nota_nl_viva_aerobus_2bf987ff2c
Revisan vuelo tras falsa amenaza de bomba en AICM
d30bd06a825b364a88729a12ddd08afa3830fa14w_42b315b327
FIA adelanta el GP de Miami por amenaza de lluvia
christian_nodal_d1f6e80376
Nodal pospone shows en Chile y borra todo en Instagram
publicidad

Más Vistas

reducen_temperatura_en_300_viviendas_nuevo_leon_5b5fd04195
Reducen hasta 6 °C al aplicar aislante en 300 casas de Nuevo León
9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
relevo_4x400_varonil_e922a69837
Arrasa UANL en atletismo universitario, cosecha 23 oros
publicidad
×