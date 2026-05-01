Nombra León XIV a obispo migrante crítico de Trump

Evelio Menjívar Ayala fue nombrado como nuevo obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental, por decisión del papa León XIV. El sacerdote salvadoreño, de 56 años, asumirá el cargo tras desempeñarse como obispo auxiliar en Washington, en una trayectoria marcada por su trabajo con comunidades migrantes.

Su historia personal, ligada a la migración irregular hacia Estados Unidos, ha sido uno de los aspectos más relevantes de su perfil pastoral. Llegó en 1990, en medio del conflicto armado en El Salvador, y posteriormente inició su formación religiosa hasta ser ordenado sacerdote en 2004.

¿Quién es Evelio Menjívar Ayala y cuál es su trayectoria?

Menjívar Ayala se estableció en Washington tras su llegada a Estados Unidos, donde desarrolló gran parte de su ministerio. Estudió Filosofía y Teología en instituciones religiosas y, a lo largo de más de dos décadas, ha trabajado principalmente con comunidades hispanas y migrantes.

Durante su labor pastoral, se desempeñó como párroco, formador y en distintos cargos dentro de la estructura diocesana. En 2022 fue designado como obispo auxiliar de Washington, consolidando su papel dentro de la Iglesia católica en la capital estadounidense.

¿Por qué es relevante su postura sobre migración?

El nuevo obispo ha sido identificado por medios estadounidenses como una voz crítica de las políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump. En particular, ha cuestionado las medidas enfocadas en el endurecimiento de deportaciones y el control fronterizo.

También ha señalado su desacuerdo con posturas que vinculan la migración irregular con la criminalidad, una visión que ha abordado desde su experiencia personal y su trabajo directo con migrantes.

¿Qué implica su nombramiento en Wheeling-Charleston?

La diócesis de Wheeling-Charleston atiende a una población de aproximadamente 1.8 millones de habitantes, de los cuales cerca del 6% se identifica como católica. Menjívar Ayala sustituye a Mark Edward Brennan, quien dejó el cargo tras alcanzar la edad de retiro establecida por el derecho canónico.

Su designación ocurre en un contexto reciente de tensiones, luego de que el papa León XIV fuera señalado por Donald Trump, quien lo calificó de “débil” tras cuestionamientos sobre la actuación militar de Estados Unidos en Irán.

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